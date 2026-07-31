Зеленский рассказал, кто выигрывает в войне
- 31.07.2026, 15:52
Украинский президент раскрыл правду о ситуации на фронте.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не проигрывает в войне против РФ. По его словам, главная цель страны – сохранить свою государственность и независимость. «Для нас победить – это значит не потерять свою страну и независимость. И с этой точки зрения мы побеждаем», – сказал Зеленский в интервью Fox News.
При этом глава государства отметил, что ситуация на поле боя остается сложной, однако стратегическая инициатива, по его словам, сейчас не находится у оккупантов. «Если говорить о реальной ситуации на поле боя, важно, что инициатива сейчас не в руках России. Мы не проигрываем, а они не выигрывают», – подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что Украина продолжает сопротивление и сохраняет способность противостоять российской агрессии, несмотря на длительную войну на истощение.