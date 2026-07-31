«Как все это надоело!» 31.07.2026, 16:16

фото: Алесь Пилецкий tut.by

Дом в Борисове оставили без горячей воды на неделю, хотя обещали отключить на два дня.

Жительница Борисова пишет о том, что в ее доме отсутствует горячая вода с 25 июля. Об отключении на два дня коммунальные службы предупредили, но о том, что этот срок затянется – нет, сообщает Charter97.org.

«Как все это надоело! – пишет jewelry__gaevskaya в Threads. - Отключили воду с 25 по 27 в связи с ремонтными работами. 28 никто ничего не включил, объявлений дополнительных не повесил. Звоню в 115, оказывается срок отключения продлен до 30.

Сегодня воды опять нет, повесили объявление, что 31 горячее водоснабжение будет отсутствовать».

По словам автора поста, впереди ее еще ожидает отключение воды для профилактических работ, которые обычно проводятся в летнее время.

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