«Скотское отношение и коррупция»: выпускница раскрыла шокирующую правду о Витебском медколледже 31.07.2026, 16:59

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Почему в Беларуси не хватает медицинских работников.

Выпускница Витебского государственного медицинского колледжа vikkswxx рассказала в Threads об отношении администрации заведения к студентам.

«Я отучилась на специальность «Сестринское дело», — пишет она. — Такого скотского отношения к учащимся вы не получите нигде, кроме этого учебного заведения.

Оскорбления от администрации колледжа, в частности от заместителя директора по учебной работе с переходом на личности — называл нас «девочками-дурочками». Заведующая отделениями сестринского и лечебного дела угрожала вызвать на нас психиатрическую бригаду. Доведение нас до слез — это все норма.

Самое интересное началось в конце учебы, перед экзаменами, со сдачей денег на фотографию. По 25 рублей с человека - за обычную фотографию, как на паспорт, но в определенной фотостудии, директором которой является муж Орловой Елены Александровны (директора медколледжа). На мой вопрос, можно ли сделать фото в другой студии, мне поступил ответ «нет». Причину мне не объяснили. Но это и так понятно, почему.

Неоднократно поступали угрозы от администрации, что изменят характеристику в худшую сторону и «завалят» на экзаменах если не прийти на вручение и не сдать деньги на фото. Все дошло до такого абсурда, что заведующая отделением на государственных экзаменах пришла оглашать список людей которые не идут на вручение диплома и не сдали на фотографию, давая преподавателям команду «фас».

Больной, косой, хромой обязан был прийти на практику в больницу. Если дневник написан не так, как хочется руководителю практики, то она рвала дневник и орала во всю мощь.

В феврале 2026 года, перед предварительным распределением, все студенты написали в бланках на какое место работы хотели бы пойти отрабатывать (спойлер: это не учитывалось). С предварительного распределения они выходили в слезах, большинство людей отправили на отработку в деревни.

В Витебске по всем учреждениям здравоохранения недобор медицинского персонала, представители предлагали пойти работать к ним в больницы и поликлиники, но директор колледжа наотрез отказалась даже слушать.

Учащимся не хотели подписывать заявления домой на выходные , а если подписывали , то с криками. Болеть там так же нельзя и иметь какие-либо семейные обстоятельства тоже. Запугивают отчислением, лишением стипендии. Крики в трубку от администрации — это в порядке нормы.

Колледж дал знания, но какой ценой. Таким отношением отбивают все желание учиться и совершенствоваться у студентов. Также в колледже ведется своя политика по распределению, ходатайство из больницы они не принимают.

Все максимально неорганизованно, никто ни о чем не предупреждает и ни во что не ставит. Единственное хорошее, что можно отметить это - преподаватели, которые действительно дают знания и горят своей работой. Спасибо!

Родители, дети которых собираются учиться в этом колледже, задумайтесь 300 раз перед тем, как отправить своего ребенка в это учебное заведение, это не стоит таких унижений и потраченных нервов. Спокойной учебы там не будет!».

Ранее в интервью сайту Charter97.org врач Алексей Носов поставил диагноз системе здравоохранения в Беларуси.

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