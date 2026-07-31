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Советник Инфантино уволился в знак протеста

  • 31.07.2026, 17:38
Советник Инфантино уволился в знак протеста
Карлос Кордейро
Фото: Global Look Press

Из-за скандала с продажей чемпионата мира.

Старший советник президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино Карлос Кордейро покинул свой пост в знак протеста против намерения организации продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, сообщает BILD.

«В качестве старшего советника президента ФИФА, бывшего банкира и футбольного болельщика на протяжении всей жизни я не могу стоять в стороне, пока ФИФА рассматривает продажу доли в чемпионате мира. Позвольте мне быть ясным: я не имел никакого отношения к этому предложению и решительно против него. Это плохая сделка для членских ассоциаций ФИФА, плохая сделка для футбола и плохая сделка для долгосрочного будущего этой игры», — сказал Кордейро.

По информации источника, Инфантино также потерял поддержку своего ближайшего окружения из-за создания проекта.

Ранее стало известно, что ФИФА рассматривает возможность продажи доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. По данным организации, инициатива может привлечь 4,2 миллиарда долларов. Против проекта выступили УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатская конфедерация футбола. УЕФА поддержали все 55 национальных ассоциаций-членов организации.

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