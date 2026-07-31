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Белорус задал острый вопрос ЖКХ

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  • 31.07.2026, 17:46
  • 2,030
Белорус задал острый вопрос ЖКХ

Коммунальщики занимаются имитацией?

Житель Жабинки Брестской области andrei_1_9_8_2_ рассказал в Threads о случае, очевидцем которого он стал.

«Выносил сегодня мусор? – пишет он. — Все, как положено: общий мусор — в общий контейнер, бумагу — к бумаге, пластик — к пластику, стекло — к стеклу. Люди стараются, сортируют отходы. Но буквально через пять минут подъехала мусоровозка и... все содержимое контейнеров оказалось в одной общей машине.

Возникает вопрос к руководству ЖКХ: для чего тогда вообще организован раздельный сбор мусора? Это действительно работает, или это просто имитация ради галочки?

Интересно, так происходит по всей Беларуси или только в Жабинке?»

Ранее жители других городов Беларуси также сообщали о том, что мусор, который люди сортируют перед тем, как выбросить, (забрасывают в один кузов https://charter97.org/ru/news/2024/4/19/592130/) машины.

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