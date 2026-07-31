В России стоимость товаров на маркетплейсах колоссально взлетела 31.07.2026, 18:31

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После ударов по складам Wildberries.

В РФ товары на маркетплейсах, в первую очередь на Wildberries, буквально за несколько дней подорожали на 10-30%, рассказали селлеры и покупатели, пишет The Moscow Times.

«Смотрю, на те товары, которые лежали в корзине. Заказывала на прошлой неделе за 1600 рублей, а сейчас уже на 2100. Взлетели на 30%!», — рассказывает предпринимательница, которая и продает, и покупает товары на WB. О таких случаях говорят и другие покупатели, ранее выбравшие товар, но не успевшие оплатить его до начала массовых атак дронов на склады маркетплейса. Подорожание по своим «корзинам» они оценивают в 10-35%.

Селлеры, торгующие на платформе, также заметили, что их товары подорожали на 3-30%. При этом они уверяют, что сами цены не меняли: их рост связан с отменой скидок, которые давал на товары WB. У маркетплейса есть право управлять ценой товара без во время акций без согласования с селлером, если скидка предоставляется за счет платформы. С подорожанием не выкупленного вовремя товара можно было столкнуться и раньше, ведь скидка сегодня есть, а завтра нет, но сейчас заметна массовая отмена скидок, отмечают селлеры.

«WB просто отменил сейчас практически все акции, которые проводил за свой счет. Это в общем-то, можно понять — он борется за восстановление логистики, и ему предстоит возмещать ущерб от сгоревших складов. Но итог таков: все заметно подорожало», — объясняет крупный селлер, работающий на четырех лидирующих маркетплейсах России. За две недели были атакованы 16 складов WB.

То, что логистика у нее страдает, видно по увеличившемуся сроку доставки практически всех товаров. У десяти опрошенных селлеров он увеличился с 2-4 дней до почти десяти. «Выкупов стало заметно меньше, видно, что до покупателей доходит товар, который к 20-м числам июля был уже на пути в ПВЗ или поступил в пункты», — рассказывает продавец товаров для дома. «У нас в ПВЗ WB сейчас почти нет товара, там говорят, что из-за пожаров на складе большие задержки, вся доставка перегружена», — описывает ситуацию жительница подмосковных Мытищ.

С 18 по 31 июля украинские дроны атаковали склады WB площадью более 1 млн кв.м., а это не менее 15% логистической инфраструктуры управляющей маркетплейсом компании RWB, подсчитал эксперт брокерской компании, занимающейся складской недвижимостью. «У компании остается много других складских объектов, она может арендовать недостающие, так как на рынке достаточно предложений, но от ударов беспилотников пострадали ее самые крупные центры, что не могло не отразиться на логистике», — объясняет эксперт.

Вслед за WB подорожали товары на Ozon, уверяют селлеры, хотя его логистическая инфраструктура пока не пострадала. Ее атаковать сложнее: она более разветвленная, чем у WB, объясняли аналитики Альфа-банка. По их оценке, у Ozon на крупнейший склад приходится всего 2% от общей площади, и для значительного эффекта нужны методичные концентрированные атаки в течение определенного времени именно по складам Ozon, у ВСУ пока нет таких возможностей.

«Как обычно в таких случаях, значимые действия WB повторяют его основные конкуренты. Мы видим, что на Ozon скидки тоже урезали», — рассказывает селлер, работающий на двух маркетплейсах. Ozon сильно сократил скидки «от себя», подтверждает другой селлер, из-за чего у этого предпринимателя по некоторым товарам (одежде и обуви) размер комиссии превысил 60%. «В результате и продажи не только на WB, но и на Ozon сейчас сильно просели», — рассказывает он.

WB компенсирует селлерам часть потерь от сгоревших товаров. 30 июля она завершила второй транш таких выплат: по ее сообщению, их получили 175 тыс. мелких и средних предпринимателей. Те считают выплаты несерьезными, они компенсируют лишь малую часть их убытков. «Первый раз мне выплатили за сгоревшие 50 единиц товара 30 тыс. рублей — четверть от себестоимости, а во второй раз — 20 тыс. за 500 единиц такого же товара. Как это понимать – непонятно. Может, конечно, не все сгорело, но информации пока больше нет», — рассказал один из получателей выплат. «Это не компенсация, а именно выплаты для поддержки бизнеса», — знает совладелец мебельной фабрики «Уютная среда» Алексей Никонов.

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