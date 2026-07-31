Польский магазин «Жабка» отреагировал на появление в Беларуси своего «клона» 3 31.07.2026, 18:17

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Фото: Eryk Stawinski / Reporter / East News

«Примем меры».

В Гродно недавно открылся магазин «Кузнечик», который внешне очень похож на популярные в Польше магазины Żabka. В компании сообщили «Белсату», что начали проверку, и заверили, что «примут соответствующие меры», если решат, что права фирмы были нарушены.

«Магазин, который работает в городе Гродно в Беларуси, не принадлежит сети Żabka и никоим образом не связан с нашей компанией», – отметила компания.

Гродненский «Кузнечик» привлек внимание СМИ еще до открытия. В соцсетях заметили, что оформление магазина очень похоже на популярные в Польше магазины Żabka.

«Белорусскую «Жабку» уже посетили и польские блогеры.

«Это точная копия. Здесь разные товары, но я не знаю, найдем ли мы что-нибудь из Польши. Есть мясо, но я не вижу готовых блюд Żabka. В Польше такое есть, А тут ничего – ни хот-догов, ничего подобного. Только пирожные и выпечка. Хот-догов, может и нет, но есть квас», – говорит на видео автор блога Szymon Testuje в TikTok.

«Кузнечик» повторяет и айдентику польской Żabka, и формат: кофе на вынос, небольшой ассортимент самого необходимого, снеки, готовая еда. В соседней стране эта сеть популярна потому, что магазины чуть ли не на каждом шагу, и они работают в выходные.

Правда, между оригиналом и копией имеются отличия: в гродненском магазине продают разливное пиво, чего нет в Польше, но не делают хот-догов, которыми славится Żabka.

В пресс-службе компании Żabka сказали, что начали проверку:

«Сейчас мы проводим проверку с юридической точки зрения. Если наш разбор выявит нарушение наших прав или использование визуальной идентичности сети без разрешения, мы примем соответствующие меры».

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