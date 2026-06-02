В Гродно открывают магазин, очень похожий на польскую «Жабку» 2.06.2026, 17:27

Новая торговая точка вызвала споры в Сети.

В Гродно готовится к открытию магазин, который внешне очень напоминает популярную польскую сеть Żabka. Фотографии новой торговой точки вызвали дискуссию в соцсетях: одни увидели в ней удачную идею, другие — слишком явное сходство с польским брендом, пишет «Зеркало».

На необычный магазин обратила внимание пользовательница Threads. Она опубликовала фотографию еще не открывшейся торговой точки и написала: «В Гродно открывается что-то очень похожее на польскую «Жабку». Вам как?». Позднее из комментариев стало известно, что адрес будущего объекта — ул. Горького, 92.

Будущий магазин «Кузнечик» в Гродно. Фото: Threads

На снимке видно, что магазин (под пленкой на вывеске различимо его название «Кузнечик» и пояснение «продукты») оформлен в зеленой цветовой гамме. На витринах — изображения хот-дога и стаканчика кофе с надписями «Голодный?» и «Горячий кофе?». Похожие элементы оформления используются и в популярной польской сети магазинов «у дома» Żabka, где можно купить базовые товары, горячий кофе и закуски.

В комментариях многие пользователи сразу заметили сходство с известным польским брендом, хотя у некоторых вопросы вызывает не сам формат магазина шаговой доступности, а его оформление:

«Только не списывай точь-в-точь».

«Копируют. А потом скажут, что эта оригинальная идея ими придумана».

«Повторяки, что ли».

«Ну тут жа гаворка не пра фармат, а пра візуал і брэндзіраванне, якое злізана адзін у адзін».

Другие усомнились в том, что гродненский «Кузнечик» сравнится по функционалу с польской сетью:

«Жабка» в Польше хороша тем, что ее много и она везде. Работает даже в воскресенье. Цены обычно выше, чем в магазинах. В чем смысл одной точки?».

«Такие форматы, как Żabka или 7-eleven, могут существовать только от определенного количества точек, чтобы снизить затраты на логистику и производство».

«Жабка» — это не про «открыть небольшой магазинчик». Это огромная франшиза тысячи магазинов с оптовыми закупками товара, это контракты с производителями, это логистика, это почтовые услуги и прочее».

Впрочем, не все увидели в этом проблему. Один из пользователей напомнил, что подобные магазины существуют во многих странах: «Это называется convenience store, это придумали не в Польше, и «Жабка» — не первооткрыватель, не понимаю бурления по этому поводу… Это ведь неплохо, кому-то удобно не стоять в больших очередях, для кого-то новые места рабочие».

«А как же «Вожык», не выстрелил? В целом, нишу convenience store в РБ занимают «Соседи», «Санта2 и т.п. Хотя это, конечно, не совсем формат «Жабки», — считает другой.

Żabka — одна из крупнейших сетей магазинов шаговой доступности в Польше. Обычно это небольшие торговые точки, где можно купить продукты, готовые перекусы, кофе и другие товары повседневного спроса. Сеть работает по франчайзинговой модели и насчитывает тысячи магазинов по всей стране.

