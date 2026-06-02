«Путин создал целую секретную систему» 2.06.2026, 17:19

Российская армия теряет на фронте до 1500 человек ежедневно.

Российские власти продолжают избегать новой масштабной мобилизации, предпочитая компенсировать потери на фронте за счет сети альтернативных механизмов набора военнослужащих. Однако, как отмечают ряд аналитиков и экспертов, эффективность этой системы постепенно снижается, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По различным западным оценкам, российская армия ежедневно теряет от 1000 до 1500 человек убитыми, ранеными. Для сохранения текущей численности войск Москве приходится постоянно пополнять личный состав.

После частичной мобилизации осенью 2022 года, вызвавшей общественное недовольство и массовый выезд россиян за границу, Кремль сделал ставку на другие инструменты. Среди них — крупные денежные выплаты контрактникам, снижение требований к кандидатам, вербовка заключенных и привлечение иностранных военнослужащих.

По данным аналитиков, единовременные выплаты за заключение контракта в ряде регионов достигли 1,5–2 миллионов рублей. Особенно активно набор ведется в экономически менее благополучных субъектах федерации, где подобные суммы значительно превышают средний уровень доходов населения.

Эксперты также обращают внимание на сокращение доступного кадрового резерва. Потенциал набора заключенных постепенно уменьшается, а рост расходов на выплаты военнослужащим создает дополнительную нагрузку на бюджет и усиливает инфляционное давление.

Отдельно обсуждается участие северокорейских военнослужащих. По оценкам западных источников, речь может идти о нескольких тысячах человек, задействованных в районах боевых действий в рамках военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

По мнению аналитиков, ключевой вопрос заключается в том, сможет ли существующая система набора компенсировать потери в долгосрочной перспективе. Пока российские власти продолжают избегать объявления новой волны мобилизации, однако многие наблюдатели считают, что по мере затягивания конфликта кадровая проблема может стать одним из наиболее серьезных вызовов для Москвы.

