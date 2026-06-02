Российской певице отменили визу перед концертом в ЕС

Слава

После срыва выступления в Германии она устроила истерику.

Российская певица Слава осталась без шенгенской визы, поэтому не смогли выступить на фестивале в Германии 23-24 мая.

22 мая, за день до открытия фестиваля «Ярмарка» (Jarmarka) в городе Бад-Зальцуфлен, организаторы сообщили, что выступление артистки отменено из-за аннулирования визы. Об этом пишут росСМИ, в частности «Газета».

Директор Славы Николай Макаров отмечал, что точная причина аннулирования не известна, а оформлялись документы через визовый центр Испании в России. Он предположил, что причины могли быть политическими.

Впоследствии в МИД Германии прокомментировали новости об аннулировании визы путинистке: «В посольство Германии в Москве не поступало заявки на визу от этого человека. Сам по себе факт наличия у артиста гражданства РФ и/или пророссийских взглядов не является автоматическим препятствием для его выступлений в Германии — однако это необходимо было бы учесть при возможном процессе оформления визы».

После отмены ее выступления в ЕС Слава вышла на связь в запрещенном в ее любимой России Instagram. Она сказала, что ее тревожит «СВО», обозвала Зеленского и призвала Путина прекратить «это все».

«Я уверена, что вы все можете договориться. Я всех бл**ь... Я уверена, что меня поддержат все матери нашей страны», — сказала артистка в сторис.

Позиция Славы относительно войны

Российская певица, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, поддержала преступное российское вторжение в Украину.

После 24 февраля она записала и выложила в соцсетях видео, в котором заявила, что любит Россию и никуда не собирается оттуда уезжать. Президента Владимира Зеленского Слава обозвала нецензурным словом.

Россиянка в видео заявила, что нужно «прекратить и не разжигать ненависть», и что украинцы и россияне якобы «братья».

