Бренды с размахом празднуют 100-летие Мэрилин Монро
- 2.06.2026, 17:00
Голливудская легенда вдохновила десятки новых коллекций.
К 100-летию со дня рождения Мэрилин Монро мировые бренды представили десятки эксклюзивных коллекций, вдохновленных образом одной из главных икон Голливуда. Юбилейная программа охватила моду, ювелирные украшения, косметику, книги, предметы роскоши и музейные выставки, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
Среди самых необычных новинок — лимитированный плюшевый медведь от компании Steiff, воссоздающий знаменитый образ Монро из фильма «Зуд седьмого года». Выпуск ограничен 926 экземплярами.
Ювелирный бренд Aurate представил коллекцию украшений с бриллиантами, рубинами и жемчугом, вдохновленную самыми известными образами актрисы. В свою очередь Guess выпустил капсульную линейку одежды с платьями, корсетами и джинсами, отсылающими к стилю Монро.
Не остались в стороне и производители предметов роскоши. Компания Caviar & Co выпустила специальный набор черной икры в фирменном красном оформлении, а шампанский дом Piper-Heidsieck представил ограниченную серию бутылок с ранее не публиковавшимися изображениями актрисы.
Отдельное внимание привлекли солнцезащитные очки Dita, выполненные в стиле знаменитых «кошачьих глаз», которые ассоциируются с образом Монро.
К юбилею также вышла официальная книга «Мэрилин Монро 100», включающая 348 страниц и 275 архивных фотографий. Кроме того, масштабные выставки, посвященные жизни и карьере актрисы, готовят музеи Лондона и Лос-Анджелеса, а в Швейцарии откроется интерактивная экспозиция с цифровыми инсталляциями и редкими архивными материалами.
Спустя более полувека после смерти Мэрилин Монро остается одной из самых узнаваемых фигур мировой поп-культуры, а ее образ продолжает вдохновлять дизайнеров, художников и поклонников по всему миру.