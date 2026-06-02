Как стойкость помогает преодолевать жизненные трудности 2.06.2026, 17:38

Фото: psychologytoday.com

Ученые рассказали, как развить необходимые качества.

Новые исследования в области психологии показывают, что стойкость — способность человека адаптироваться к жизненным трудностям — тесно связана с социальными связями, эмоциональной гибкостью и поиском смысла, включая духовные практики, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно исследованиям последних лет, устойчивость к стрессу формируется не только за счет личных качеств, но и через систему повседневных привычек и стратегий, которые можно развивать.

Ученые выделяют четыре ключевых направления укрепления психологической устойчивости. Первое — духовная опора, которая помогает человеку находить внутренний смысл и стабильность через практики осознанности, благодарности, молитвы или ведения дневника.

Второе направление — управление эмоциями. Оно включает способность распознавать и регулировать чувства, развивать терпение, переосмысливать сложные ситуации и укреплять психологическую гибкость.

Третье — социальная вовлеченность. Поддержка семьи, друзей, участие в сообществах и группах помогает человеку снижать уровень стресса и чувствовать принадлежность.

Четвертый элемент — когнитивное переосмысление. Он предполагает умение менять взгляд на трудные события, воспринимая их как возможность для роста и новых решений.

Отдельные исследования также подчеркивают роль поиска смысла и духовных практик как фактора, усиливающего общее психологическое благополучие.

По мнению авторов, развитие стойкости возможно для каждого человека и представляет собой сочетание практик, которые помогают лучше справляться с неопределенностью и стрессом современной жизни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com