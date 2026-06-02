ЕС выделит Армении более €2 млн на либерализацию визового режима
- 2.06.2026, 18:10
Речь идет о первой подобной программе.
Евросоюз предоставит Армении €2,2 млн для содействия процессу либерализации визового режима, заявили в пресс-службе МВД республики.
1 июня состоялась церемония запуска программы, направленной на поддержку диалога по либерализации визового режима в Армении.
«Министр внутренних дел Арпине Саргсян подчеркнула, что это первая в Армении программа, которая напрямую поддерживает процесс либерализации визового режима. По ее словам, программа является важным шагом на пути к углублению сотрудничества между Арменией и ЕС, расширению возможностей для свободного и достойного передвижения граждан Армении, а также укреплению гуманитарных связей», — говорится в сообщении.
По словам Саргсян, Армения стремится «как можно скорее» добиться установления безвизового режима с ЕС.
Армения официально заявила о стремлении к членству в ЕС и приостановила участие в Организации Договора о коллективной безопасности. 5 мая в Ереване состоялся первый в истории двусторонний саммит между Арменией и Евросоюзом — сразу после саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), собравшего более 40 европейских лидеров.