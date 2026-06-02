ЕС выделит Армении более €2 млн на либерализацию визового режима 2.06.2026, 18:10

Речь идет о первой подобной программе.

Евросоюз предоставит Армении €2,2 млн для содействия процессу либерализации визового режима, заявили в пресс-службе МВД республики.

1 июня состоялась церемония запуска программы, направленной на поддержку диалога по либерализации визового режима в Армении.

«Министр внутренних дел Арпине Саргсян подчеркнула, что это первая в Армении программа, которая напрямую поддерживает процесс либерализации визового режима. По ее словам, программа является важным шагом на пути к углублению сотрудничества между Арменией и ЕС, расширению возможностей для свободного и достойного передвижения граждан Армении, а также укреплению гуманитарных связей», — говорится в сообщении.

По словам Саргсян, Армения стремится «как можно скорее» добиться установления безвизового режима с ЕС.

Армения официально заявила о стремлении к членству в ЕС и приостановила участие в Организации Договора о коллективной безопасности. 5 мая в Ереване состоялся первый в истории двусторонний саммит между Арменией и Евросоюзом — сразу после саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), собравшего более 40 европейских лидеров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com