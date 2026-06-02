Трамп назначил главой Нацразведки директора агентства жилищного финансирования

Трамп назначил главой Нацразведки директора агентства жилищного финансирования3
- 2.06.2026, 18:20
Действующая глава Нацразведки Тулси Габбард подала в отставку с 30 июня.
Новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки США назначен Уильям Пулте, заявил президент страны Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Путле возглавляет Федеральное управление жилищного финансирования, также он председатель ипотечного агентства Fannie Mae / Freddie Mac. Трамп утверждает, что он останется на этих постах после назначения.
Трамп также заявил, что Путле обладает «обширным опытом в решении самых деликатных вопросов в Америке, связанных с безопасностью и стабильностью рынков». По словам президента США, Путле смог повысить объем активов Fannie Mae / Freddie Mac на $10 трлн.
В мае экс-глава Национальной разведки США Тулси Габбард объявила о своей отставке. В своем заявлении, адресованном Трампу, она пояснила, что уход связан с болезнью ее мужа: у него обнаружили редкую форму рака костей.