Белорусам обещают аномально жаркое лето 2 2.06.2026, 18:17

Верить или нет?

Начало июня пока не слишком похоже на настоящее лето. Однако долгосрочные прогнозы намекают, что совсем скоро, возможно, мы начнем скучать по нынешней прохладе.

На это указывают данные канадской климатической модели CanSIPS, которые проанализировал Telegram-канал «АлексбулПогода».

Если верить этим расчетам, то все три летних месяца в Беларуси могут оказаться заметно теплее климатической нормы.

Уже в июне Беларусь может оказаться во власти аномального тепла.

Фото: "АлексбулПогода" / Telegram

На картах канадской модели почти вся территория страны окрашена в оранжево-красные цвета. Это означает, что температура может быть на 1,5–2,5°C выше обычной для этого времени года.

В июле ситуация существенно не изменится. Беларусь по-прежнему останется в зоне повышенных температур без намеков на серьезное похолодание.

Не принесет долгожданной передышки и август. Последний месяц лета также может оказаться теплее климатической нормы более чем на 1,5°C.

CanSIPS относится к числу долгосрочных климатических моделей. В отличие от привычных прогнозов погоды, она не предсказывает дождь или грозу в конкретный день.

Ее задача – определить общие погодные тенденции на месяцы вперед. Для этого система анализирует данные об атмосфере, океанах, суше и ледовом покрове, а затем рассчитывает наиболее вероятный сценарий развития событий.

Поэтому такие модели показывают не точную погоду, а общий фон сезона: будет ли он теплее, холоднее или влажнее климатической нормы.

С долгосрочными прогнозами всегда есть нюанс. Чем дальше горизонт, тем выше вероятность ошибки.

Однако в этом случае модель несколько месяцев подряд показывает один и тот же сценарий: температура выше нормы. Для синоптиков это считается довольно значимым сигналом.

