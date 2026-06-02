Экс-канцлер ФРГ Шредер внезапно появился в Москве 1 2.06.2026, 17:45

Герхард Шредер

Фото: Getty Images

Накануне Путин назвал его человеком, «которому можно доверять».

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера заметили в Москве вскоре после того, как Владимир Путин предложил рассмотреть его кандидатуру в качестве посредника на переговорах по Украине. Корреспондент телеканала NTV Райнер Мунц увидел Шредера 2 июня в отеле «Балчуг Кемпински». Цель визита 82-летнего политика в столицу не озвучивалась. Журналист NTV не успел задать ему вопросы — бывший канцлер быстро скрылся в лифте. Шредер мог приехать в Россию на Петербургский международный экономический форум.

В конце мая Владимир Путин говорил, что бывший канцлер ФРГ мог бы стать посредником от Европы в переговорах между Россией и Украиной. «Когда я назвал имя господина Шредера, я имел в виду человека, которому можно доверять», — сказал президент РФ на прошлой неделе. По его словам, дружба со Шредером не является недостатком: «Что в этом плохого?»

Российский президент также подчеркнул, что не пытается навязать Евросоюзу кандидатуру переговорщика, но считает, что для результата нужен партнер, который не выступал с резкими заявлениями в адрес России. В Германии это предложение уже отвергли. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Европа сама должна решать, кто будет представлять ее интересы на международной арене. Идею критически восприняли и в Брюсселе. «Если бы мы дали России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень умно», — заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Глава МИД Андрей Сибига сказал, что Киев не поддерживает такое предложение.

Шредер возглавлял правительство ФРГ с 1998 по 2005 год, в последние годы подвергался критике за дружбу с Путиным и лоббирование интересов российских компаний. Войну против Украины Шредер называл «ошибкой». Он рассказывал, что в 2022 году он уже пытался стать посредником между Россией и Украиной, чтобы помочь урегулировать конфликт. В интервью газете Berliner Zeitung господин Шрёдер заявил, что в 2022 году к нему обратились с запросом о посредничестве с Украины, чтобы передать послание президенту России Владимиру Путину. Одним из своих собеседников с украинской стороны он назвал главу СНБО Рустема Умерова.

В ходе консультаций экс-канцлер ФРГ предложил «мирный план» по Украине из пяти пунктов. Одним из условий урегулирования конфликта он назвал официальное признание Киевом вхождения Крыма в состав России. Также он считает, что украинские власти должны предоставить широкую автономию регионам Донбасса. Кроме того, украинскому руководству, как полагает Герхард Шредер, необходимо отказаться от вступления страны в НАТО и отменить законы, «ущемляющие русский язык». Еще одним пунктом своего мирного плана политик назвал предоставление Украине гарантий безопасности со стороны Совбеза ООН и Германии. По его мнению, в срыве переговоров между Москвой и Киевом «виноваты США».

