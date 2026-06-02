закрыть
2 июня 2026, вторник, 18:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рубио раскрыл, когда США прекратят продлевать лицензию на нефть из России

  • 2.06.2026, 18:30
Рубио раскрыл, когда США прекратят продлевать лицензию на нефть из России
Марко Рубио

Госссекретарь ответил на вопрос в ходе слушаний в Сенате.

США хотели бы прекратить продление лицензий на поставки нефти из России так скоро, как только это станет возможным по мнению Минфина. Об этом заявил американский госссекретарь Марко Рубио в ходе слушаний в Сенате, передает Associated Press. Он добавил, что все зависит от обстоятельств.

«Мы хотели бы прекратить это как можно скорее, потому что основополагающая политика этой страны заключалась во введении санкций против их нефти. Это временное исключение с целью открытия более широкого доступа к мировым поставкам», — сказал Рубио.

Заседание Сената было созвано в связи с ежегодным запросом бюджета для Госдепартамента. The New York Times пишет, что в ходе слушаний также будут затронуты вопросы национальной безопасности, переговоры президента Трампа с Ираном и усиливающееся давления США на правительство Кубы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров