Рубио раскрыл, когда США прекратят продлевать лицензию на нефть из России 2.06.2026, 18:30

Марко Рубио

Госссекретарь ответил на вопрос в ходе слушаний в Сенате.

США хотели бы прекратить продление лицензий на поставки нефти из России так скоро, как только это станет возможным по мнению Минфина. Об этом заявил американский госссекретарь Марко Рубио в ходе слушаний в Сенате, передает Associated Press. Он добавил, что все зависит от обстоятельств.

«Мы хотели бы прекратить это как можно скорее, потому что основополагающая политика этой страны заключалась во введении санкций против их нефти. Это временное исключение с целью открытия более широкого доступа к мировым поставкам», — сказал Рубио.

Заседание Сената было созвано в связи с ежегодным запросом бюджета для Госдепартамента. The New York Times пишет, что в ходе слушаний также будут затронуты вопросы национальной безопасности, переговоры президента Трампа с Ираном и усиливающееся давления США на правительство Кубы.

