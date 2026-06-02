Десять лет назад белорусы перестали быть миллионерами 1 2.06.2026, 18:26

Что стало с ценами с тех пор.

Почти десять лет назад был последний месяц, когда белорусы были миллионерами. В июле 2016 года произошла деноминация — в экономику ввели новые деньги, обрезав четыре нуля. «Зеркало» посмотрело, как за это время изменились цены на продукты.

Деноминация — это процесс, в результате которого меняют номинал денег. Часто это называют «обрезанием» нулей. Как правило, для этого выпускают в обращение новые купюры.

Многие продукты подорожали в два и более раза

Актуальные цены на продукты журналисты посмотрели в «Едоставке», а «архивные» — в буклетах «Евроопта» с 23 мая до 6 июня 2016-го, а также в конце июля того года (стоимость брали без учета тогдашних скидок).

Например, кофе мо­ло­тый Lavazza crema e gusto в конце мая 2016 года без дисконта стоил 11,99 рубля. Сейчас в «Едоставке» его продают за 26,36 рубля.

Эквадорские бананы 10 лет назад можно было купить за 2,65 рубля за килограмм, сейчас — 4,99. Сахар «Городейский» подорожал с 1,59 рубля в июле 2016-го до нынешних 2,79 рубля.

Почти в 2,4 раза увеличилась стоимость сливочного масла «Здравушка». Если десять лет назад его можно было взять за 1,99 рубля, то сейчас — за 4,69 рубля.

Коллаж скриншотов акционного буклета 2016 года и сайта «Едоставки» 2 июня 2026-го

Турецкие помидоры в начале июня 2016-го продавали за 2,31 рубля. Сейчас в наличии только беларусские, цены на них — от 9,17 до 20,61 рубля.

Пол-литра олив­ко­вого масла Fabio Ferelli теперь продают за 26,99 рубля. Почти десять лет назад, в июле 2016-го, оно стоило 9,99 рубля — в 2,7 раза дешевле.

Майонез «Зо­ло­тая капля» «Про­ван­саль Го­род­ской» 50% предлагают по 3,29 рубля за 400 граммов, в 2016-м 450 граммов стоили 1,69 рубля.

Шоколадный батончик Snickers Super российского производства подорожал в три раза: с 1,39 до 4,34 рубля, кроме того, он «похудел» с 95 до 80 граммов.

Коллаж скриншотов акционного буклета 2016 года и сайта «Едоставки» 2 июня 2026-го

Что с ценами на другие товары

Ощутимо подорожали не только продукты, но и другие товары. Например, сти­раль­ный по­ро­шок Tide Color (3 кг) вырос в цене в два раза — с 10,55 до 21,15 рубля.

Паста зубная Colgate «Трой­ное дей­ствие» (100 мл) стоила 1,99 рубля, а сейчас — 6,23 рубля.

Как изменились заработки и какой была официальная инфляция

В апреле 2016 года белорусы в среднем по стране в переводе на современные деньги зарабатывали 708,6 рубля, в том же месяце 2026-го — 2952,9 рубля (за май данных пока нет). Рост — почти в 4,2 раза.

При этом инфляция, по официальным данным, за это же время составила 95%, то есть товары и услуги подорожали почти в два раза.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com