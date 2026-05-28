Резиденция диктатора и не только: названы главные из 500 целей Украины в Беларуси 6 28.05.2026, 8:10

Военные эксперты раскрыли детали.

У Вооруженных сил Украины действительно существует план по атаке объектов в Беларуси на случай, если случится эскалация с территории страны. У Украины есть вооружение, в зоне досягаемости которого любой объект, и основные из целей должны быть уничтожены за 24 часа.

Под первой волной атак могут оказаться главные военные и стратегические объекты на территории Беларуси. Об этом в комментарии «Телеграфу» рассказали военные эксперты.

В зоне досягаемости имеющегося оружия практически вся территория Беларуси

Военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов рассказал, что первыми под ударом могут оказаться объекты нефтеперерабатывающей промышленности, а также места базирования подразделений белорусской армии, которые считаются наиболее боеспособными.

«План по уничтожению объектов в Беларуси реально существует. Прописано там 500 или не 500 объектов, но основные (должны быть уничтожены — ред.) — за 24 часа», — отметил эксперт.

Жирохов считает, что целями для ракетных ударов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и нефтеперекачивающей промышленности, например нефтепровод «Дружба». Среди возможных военных первоочередных целей — в частности места базирования десантных бригад в Гомельской и Витебской области и тому подобное.

«Беларусь — небольшая по протяженности страна, поэтому там все в зоне досягаемости того оружия, которое у нас есть», — пояснил Жирохов.

Среди целей может оказаться даже дача Лукашенко

Военный аналитик Алексей Гетьман также считает, что приоритетными целями станут объекты военно-промышленного комплекса страны и нефтяной промышленности.

«500 объектов — это очень большое количество. Это почти вся Беларусь. Имеется в виду военно-промышленный комплекс, нефтепереработка, все что есть, в том числе дача Лукашенко», — подчеркнул эксперт в комментарии медиа.

Гетман напомнил, что в случае агрессии со стороны Беларуси будет применена резолюция XXIX Генассамблеи ООН «Определение агрессии» и в действие вступят статьи 50, 51, 52 Устава ООН. Они определяют, к чему может прибегать страна для самозащиты в случае агрессии против нее.

Эксперт считает, что у Беларуси на границе с Украиной сосредоточены недостаточные силы, которые не способны гарантировать успеха. Однако ответный удар может быть направлен даже на резиденцию правителя Беларуси Александра Лукашенко.

«Я думаю, что в первую очередь будет удар по резиденции Лукашенко, потому что любой военный в стране агрессоре — от командира группы до верховного главнокомандующего — является законной целью», — подчеркнул Алексей Гетьман.

Напомним, 26 мая командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди предупредил Лукашенко, что в случае агрессии со стороны Беларуси Украина имеет подготовленный план из 500 целей. Эти цели на территории Беларуси, по словам военного, могут быть атакованы Украиной.

