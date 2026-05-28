28 мая 2026, четверг, 10:00
Обнаружен необычный дизельный пикап Porsche

  • 28.05.2026, 8:57
Porsche Cayenne превратили в пикап
Единственный в своем роде.

Porsche Cayenne 2011 года стал основой для интересного проекта. Премиальный кроссовер превратили в оригинальный пикап.

Необычный тюнинг Porsche Cayenne выполнили в Новой Зеландии и пикап существует в единственном экземпляре. О нем рассказали на сайте Autoevolution.

На проект потратили 80 000 новозеландских долларов ($47 000). За основу взяли кроссовер Porsche Cayenne второго поколения. Ему срезали крышу над задней частью и оборудовали грузовую платформу, которая отделена перегородкой. Кроме того, установлены внедорожные шины Cooper.

Водительское место при этом осталось без изменений. Пикап Porsche Cayenne сохранил кожаные сиденья с электроприводом и подогревом, камеру заднего вида, навигацию, климат-контроль, круиз-контроль и мощную акустическую систему. Откидной задний борт получил электропривод.

Под капотом Porsche Cayenne установлен 3,0-литровый турбодизель на 240 л.с. и 550 Н∙м. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая КПП. Пикап сохранил стандартную полноприводную трансмиссию.

Пробег автомобиля составляет 204 000 км. Сейчас пикап Porsche Cayenne продают за 50 тыс. новозеландских долларов ($29 500).

