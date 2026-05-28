28 мая 2026, четверг, 10:00
«Перехожу на кнопочный телефон»

  • 28.05.2026, 9:15
Белорусы отреагировали на новые правила банков по данным о геолокации клиентов.

В Беларуси с 1 июля этого года банки обяжут соблюдать новые требования по сбору, хранению данных о клиентах. Речь в том числе о данных геолокации, которые нужно будет предоставлять финучреждениям, пишет «Зеркало».

Одно из ключевых изменений, которое собираются ввести, — требование, чтобы клиенты банков предоставляли им данные о своей геолокации. Если этого не сделать, то мобильное приложение не будет работать. Чиновники поясняют это изменение «стремлением бороться с мошенниками».

При этом некоторые банки вводят новшества раньше 1 июля. Так, «Альфа-Банк» предупредил клиентов, что вскоре введет новшество в отношении своего мобильного приложения. «С 26 мая при входе в INSNC с телефона или компьютера появится просьба на доступ к вашей геолокации. Разрешение нужно дать всего один раз», — сообщало финучреждение.

Тем временем белорусы обсуждают новшества, которых их ожидают. Вот некоторые комментарии, которые они оставляют в соцсетях:

«Это называется тотальный контроль».

«Перехожу на кнопочный телефон».

«А на*ига скачивать это приложение? Нет приложения — нет проблем».

«Купить кнопочный телефон — и проблема решена».

«Я не буду включать геолокацию».

«Следующий шаг — отмена наличности!»

«Такое чувство, что проблема найти местоположение человека без банка».

«Они и так все знают, притворяются».

«У вас что, приложение круглые сутки открыто? Зашли, сделали дела, вышли — все».

«А то до этого они не знали. Просто теперь это ввели в законное поле».

«И зачем? Любопытство?»

«Это не говорит о том, что это нормально».

«Так банк и так знает, какой у меня телефон».

«Отказ от карточек — все за наличку».

«Ни одна карта не будет шуршать так волшебно, как наличные деньги».

«А длину и толщину не хотят узнать?»

«Не хожу в те места, где не доверяют».

«Надо переходить на кнопочные телефоны и выдачу зарплаты наличными».

«Любой телефон уже с завода передаеет данные о местоположении».

«Пускай тогда выдают зарплату наличкой на руки — и никаких карт».

