Россиянам начали открыто объяснять выгоду от поражения в войне с Украиной
- Телеграм-канал Astra
- 28.05.2026, 9:42
За дело взялась газета «Московский комсомолец».
Прокремлевское издание «Московский комсомолец» опубликовало статью под заголовком «Поразительные поражения: когда геополитические проигрыши могут быть полезнее блистательных викторий».
В статье автор Дмитрий Краснов — адвокат и член Общественной палаты Москвы — пишет, что «крупные геополитические проигрыши были порой полезнее, чем блистательные победы».
«Каждое военное поражение, каждый «позорный мир» не разрушали Русь, Россию, а делали ее сильнее и вызывали в будущем расширение границ и укрепление позиций», — утверждает Краснов.
По его словам, «любой позорный мир» порождал «обезжиривание элит и больше свободы народу», а «разгромленная страна начинала стремительно набирать силу».
Автор считает, что Петр Первый стал «Великим», «потому что сумел принять верное решение после поражения в одной битве, а не в войне целиком»:
«Ему хватило одного нарвского пинка, чтобы понять то, до чего другие додумывались только после потери Севастополя, Порт-Артура или целых губерний по Брестскому миру».
«Увы, чтобы повторить опыт Петра, нужно быть настолько же великим. Элиты всегда ближе к трону, чем простолюдины, поэтому руководству державы не так-то просто принять решение, разрывающее порочный круг, до поражения», — заключил он.
