ВСУ перерезали оккупантам сухопутный коридор в Крым

Горят бензовозы, движение грузовиков остановлено.

Силы обороны Украины серьёзно осложнили российскую военную логистику на оккупированном юге, фактически парализовав движение по сухопутному коридору в Крым через трассу Ростов-на-Дону — Джанкой, пишет «Диалог».

Речь идет о трассе Р-280, которая проходит по оккупированным территориям и долгое время оставалась важным маршрутом снабжения российских войск. Однако в последние месяцы, после увеличения дальности украинских беспилотников, движение по ней стало крайне рискованным для оккупантов: военные грузовики и бензовозы всё чаще подвергаются ударам.

По данным украинской стороны, ситуация вынудила российских военных ограничить движение грузового транспорта через КПП «Джанкой» на въезде в Крым. На фоне этого на полуострове уже фиксируются перебои с топливом и ограничения на его продажу.

Происходящее прокомментировал украинский волонтёр и советник министра обороны Сергей Стерненко. По его словам, операция по нарушению логистики будет продолжена.

«Рекомендую врагу сразу закрывать и другие пункты пропуска. Все равно их не будет. Украинское войско будет планомерно изолировать россиян на оккупированных территориях», — заявил он.

Стерненко также отметил, что на 2026 год Минобороны Украины заключило рекордные контракты на поставку ударных беспилотников среднего радиуса действия.

Тем временем российские Z-каналы предлагают маскировать военные бензовозы и грузовики под гражданский транспорт, чтобы затруднить работу украинской разведки и дронов. Украинская сторона считает, что такие идеи могут создать дополнительные риски для мирного населения.

