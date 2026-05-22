В Минске Porsche столкнулся с маршруткой
- 22.05.2026, 17:54
Видеофакт.
На проспекте Независимости в Минске 38-летний водитель электромобиля Porsche при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с маршрутным такси Mercedes.
В результате аварии 4-летняя пассажирка маршрутки была осмотрена бригадой скорой медицинской помощи, однако от ее госпитализации родители отказались. Водители транспортных средств и другие пассажиры в помощи медиков не нуждались, а на месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска.
@charter97.org В Минске «Порше» влетел в маршрутку #беларусь #новости #авто #минск ♬ оригинальный звук - Хартия97