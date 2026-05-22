В Минске Porsche столкнулся с маршруткой 22.05.2026, 17:54

Видеофакт.

На проспекте Независимости в Минске 38-летний водитель электромобиля Porsche при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с маршрутным такси Mercedes.

В результате аварии 4-летняя пассажирка маршрутки была осмотрена бригадой скорой медицинской помощи, однако от ее госпитализации родители отказались. Водители транспортных средств и другие пассажиры в помощи медиков не нуждались, а на месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска.

