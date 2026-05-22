закрыть
22 мая 2026, пятница, 9:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси задержали певца Алексея Хлестова

2
  • 22.05.2026, 9:08
  • 2,288
В Беларуси задержали певца Алексея Хлестова
Алексей Хлестов

Он находится на Окрестина.

Певец Алексей Хлестов задержан и находится на Окрестина. Об этом сообщила в соцсети Threads жена артиста Елена.

Супруга музыканта отметила, что пока не знает, какие претензии возникли к ее мужу.

Напомним, Алексей Хлестов много лет выступал на мероприятиях, организованных государственными органами, городских и республиканских праздниках.

В недавнем интервью YouTube-каналу OPUSHKA он рассказал, что с 2021 года его негласно «отменили» как певца. Он рассылал резюме в разные компании, но везде получал отказы «по определенным причинам». Из-за проблем с трудоустройством артист устроился на работу в такси.

Белорусская рада культуры в феврале 2023 года писала, что Хлестов попал в список из 87 коллективов и артистов, чьи песни запрещено исполнять в Беларуси. Предположительно, его составили в КГБ и передали госучреждениям, связанным с организацией концертов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран