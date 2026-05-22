В Беларуси задержали певца Алексея Хлестова

В Беларуси задержали певца Алексея Хлестова2
- 22.05.2026, 9:08
Певец Алексей Хлестов задержан и находится на Окрестина. Об этом сообщила в соцсети Threads жена артиста Елена.
Супруга музыканта отметила, что пока не знает, какие претензии возникли к ее мужу.
Напомним, Алексей Хлестов много лет выступал на мероприятиях, организованных государственными органами, городских и республиканских праздниках.
В недавнем интервью YouTube-каналу OPUSHKA он рассказал, что с 2021 года его негласно «отменили» как певца. Он рассылал резюме в разные компании, но везде получал отказы «по определенным причинам». Из-за проблем с трудоустройством артист устроился на работу в такси.
Белорусская рада культуры в феврале 2023 года писала, что Хлестов попал в список из 87 коллективов и артистов, чьи песни запрещено исполнять в Беларуси. Предположительно, его составили в КГБ и передали госучреждениям, связанным с организацией концертов.