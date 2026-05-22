ISW: Лукашенко теряет контроль над Беларусью

ISW: Лукашенко теряет контроль над Беларусью6
- 22.05.2026, 9:40
Американские аналитики объяснили значение «ядерных учений».
Россия и Беларусь завершили совместные ядерные учения, во время которых отрабатывали запуск ракет и перемещение боеприпасов. В ISW считают, что Кремль все активнее использует Беларусь для своих военных целей.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Что известно об учениях
21 мая российский диктатор Владимир Путин и белорусский диктатор Александр Лукашенко приняли участие во втором этапе совместных учений ядерных сил.
По данным Минобороны РФ, российские военные доставили в Беларусь ядерные боеприпасы. Белорусские подразделения тренировались:
получать боеприпасы;
снаряжать пусковые установки;
перемещать комплексы «Искандер-М».
Также Россия провела серию запусков различных типов ракет. Среди них:
межконтинентальная ракета «Ярс»;
ракета «Циркон»;
«Кинжал»;
ракеты из комплекса «Искандер-М».
В учениях принимали участие подразделения стратегических ракетных войск, флота и авиации РФ.
Что говорят в ISW
Аналитики ISW заявили, что эти учения показывают усиление контроля России над Беларусью.
В отчете напомнили, что ранее Беларусь официально имела статус безъядерного государства. Но в 2022 году страна изменила Конституцию и отказалась от этого статуса.
В ISW считают, что теперь Россия имеет больше возможностей использовать территорию Беларуси для своих военных действий.
Отдельно указывается, что Россия и Беларусь планируют провести новые учения «Щит Союза» в 2027 году. По словам Путина, они должны состояться в рамках совместной военной подготовки двух стран.