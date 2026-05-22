ISW: Лукашенко теряет контроль над Беларусью 6 22.05.2026, 9:40

Американские аналитики объяснили значение «ядерных учений».

Россия и Беларусь завершили совместные ядерные учения, во время которых отрабатывали запуск ракет и перемещение боеприпасов. В ISW считают, что Кремль все активнее использует Беларусь для своих военных целей.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Что известно об учениях

21 мая российский диктатор Владимир Путин и белорусский диктатор Александр Лукашенко приняли участие во втором этапе совместных учений ядерных сил.

По данным Минобороны РФ, российские военные доставили в Беларусь ядерные боеприпасы. Белорусские подразделения тренировались:

получать боеприпасы;

снаряжать пусковые установки;

перемещать комплексы «Искандер-М».

Также Россия провела серию запусков различных типов ракет. Среди них:

межконтинентальная ракета «Ярс»;

ракета «Циркон»;

«Кинжал»;

ракеты из комплекса «Искандер-М».

В учениях принимали участие подразделения стратегических ракетных войск, флота и авиации РФ.

Что говорят в ISW

Аналитики ISW заявили, что эти учения показывают усиление контроля России над Беларусью.

В отчете напомнили, что ранее Беларусь официально имела статус безъядерного государства. Но в 2022 году страна изменила Конституцию и отказалась от этого статуса.

В ISW считают, что теперь Россия имеет больше возможностей использовать территорию Беларуси для своих военных действий.

Отдельно указывается, что Россия и Беларусь планируют провести новые учения «Щит Союза» в 2027 году. По словам Путина, они должны состояться в рамках совместной военной подготовки двух стран.

