«Где гарантии, что россиянка, купившая дворец Радзивиллов, самовары там не расставит и лапти не развесит?» 2 22.05.2026, 8:42

Исторический памятник архитектуры Беларуси, дворец Радзивиллов, продали всего за 90 белорусских рублей.

Как сообщают госСМИ, обзавестись дворцом было мечтой детства россиянки Татьяны: «Все девочки мечтают быть принцессами со своими дворцами».

Во дворце Радзивиллов гражданка России планирует открыть кафе, апарт-отель и демонстрационные залы. Также она собирается посадить сад на прилегающей к дворцу территории и построить беседки, где в будущем можно будет проводить выездные свадебные церемонии.

Новая владелица также хочет переехать во дворец и обустроить себе несколько комнат.

Известный беларуский историк прокомментировал «Салідарнасці» эту новость так: «Вось і дажылі. Расейцы скупляюць памяткі нашай гісторыі. Пакуль не знакавыя. Але што далей: Нясвіжскі замак?»

«Интересный факт, что один из владельцев дворца, Адам Солтан, лишился его в 1831 году за участие в восстании — у него конфисковали все имущество, дворец перешел в казну Российской империи. И вот, через столько лет, он опять в руках русских», — поделилась мнением читательница «Салідарнасці».

«Это, конечно, прекрасно, что девушка из Москвы решила осуществить свою детскую мечту, но это беларуская историко-культурная ценность. Как это возможно — продавать ее иностранцам?

И где гарантии, что она там самовары не расставит и лапти не развесит на московский манер? Возможно, еще портреты Екатерины с Петром разместит. Кто-то будет за этим следить и регулировать?» — задается вопросом еще один читатель «Салідарнасці».

