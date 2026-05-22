«В войне между Украиной и РФ наступил переломный момент»
- 22.05.2026, 8:36
Необходим новый импульс.
В российско-украинской войне наступил переломный момент, когда военная мощь страны-агрессора уже не является решающим фактором победы.
Давление на Москву усиливается, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Мы находимся в переломном моменте войны, и давление на Москву усиливается. Украина удерживает позиции, а численность российских войск больше не является решающим преимуществом», — написал Сибига.
Он уточнил, что для достижения мира нужно сосредоточиться на трех ключевых элементах:
дипломатии;
давление;
силы.
«Нам нужно придать новый импульс нашим мирным усилиям, одновременно усиливая специальные санкции, направленные на долгосрочную перспективу, и другие рычаги влияния», — отметил Сибига.
По словам министра, Украина больше не просто просит о помощи.
«Мы являемся участником в обеспечении безопасности, донором и партнером, готовым делиться своим опытом с союзниками», — пояснил Сибига.
Глава МИД Украины также проинформировал союзников о росте угроз со стороны Беларуси и призвал обеспечить сдерживание и принять шаги, чтобы не допустить расширения агрессии со стороны Москвы и Минска.
«Увеличение расходов на оборону является залогом мира, и я призываю каждого члена НАТО присоединиться к обороне Украины. Эти инвестиции принесут самые большие дивиденды мира за всю нашу жизнь», — подчеркнул Сибига.