Андрей Санников: Это самые главные вопросы для белорусов

  • 16.05.2026, 8:31
Андрей Санников

Европе пора принять решительные меры.

В Копенгагене прошел Саммит демократии, организованный бывшим премьером Дании и генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. В мероприятии, которое прошло 12 мая, принял участие лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Сайт Charter97.org поговорил с политиком об участии в этом знаковом мероприятии.

— Вы подарили бывшему генеральному секретарю НАТО книгу «Беларусь в НАТО». Какой была реакция Расмуссена на подарок?

— Вначале Расмуссен обрадовался слову «НАТО» на обложке, а потом удивился названию «Беларусь в НАТО».

Эта книга состоит из статей политиков и аналитиков. Думаю, ему будет любопытно узнать мнение людей, которых он хорошо знает. Среди авторов и бывшие министры обороны и иностранных дел. Он активный политик, занимается и политической, и общественной деятельностью. Надеюсь, что эта книга будет ему не бесполезна.

— С кем еще из знаковых фигур вы встретились на полях саммита?

— На саммите я, среди прочего, представлял Всемирный Конгресс Свободы, поскольку в прошлом году меня избрали омбудсменом этой организации, в которую входят около 60 стран с авторитарными режимами (пугающее число).

На саммите была отдельное мероприятие, посвященное работе Всемирного Конгресса Свободы и тем проблемам, которые перед нами стоят. Поэтому все участники Конгресса, которые там присутствовали, — это и есть знаковые фигуры, в основном лидеры оппозиции. Они представляли Иран, Венесуэлу, Афганистан, Руанду, Южный Судан.

Кроме публичной дискуссии, мы провели несколько рабочих совещаний. Обсудили положение в наших странах, чтобы из первых рук получить информацию о событиях и обстановке, например в Венесуэле и Иране — странах, где происходят достаточно опасные и сложные процессы.

Интересно было пообщаться с премьер-министром Гренландии Йенсомм, который свое выступление на саммите озаглавил «Ни слова о США». Взаимно пожелали нашим странам удачи.

Премьер Гренландии

Такие форумы собирают много интересных людей. Не всегда интересно говорить только с громкими именами, иногда эксперты дают гораздо больше пищи для работы.

Ну а самым ярким моментом саммита было, пожалуй, появление на сцене двух иранских женщин, которых выстрелами в упор во время мирных протестов в 2022 году ослепили стражи исламской революции. Их пригласила на сцену моя коллега по Конгрессу, один из лидеров иранской оппозиции Масих Алинеджад. Зал был просто потрясен и стоя выслушал выступление одной из них, Фариде Салавати. Этот момент был показателен и еще с одной стороны. Масих, которую организаторы саммита очень хотели видеть в числе выступающих, поставила условия, что она приедет только вместе с этими двумя женщинами. Условие выполнили.

Андрей Санников и Фариде Салавати

— Какие вопросы о Беларуси удалось поднять на этой площадке?

— Я решил сосредоточиться на политзаключенных и на тех репрессиях, которым подвергаются бывшие политзаключенные и вообще политические эмигранты. В выступлениях я выделил три уровня репрессий. Первый — это репрессии внутри Беларуси. Второй — транснациональные репрессии, когда режим пользуется международными организациями, такими как Интерпол, а также связями с правительствами и МИДами, чтобы преследовать политических эмигрантов уже за пределами Беларуси.

И третий уровень, который в последние годы стал фактором давления, — это то, что сами демократические государства очень сильно усложняют жизнь политэмигрантов. Людям годами приходится ждать вида на жительство, многие вопросы вообще не решаются. Людей доводят до отчаяния, до самоубийства, депортируют в авторитарные страны, где их ждет печальная судьба.

После незаконного решения Лукашенко не выдавать паспорта за границей жизнь бывших политзаключенных и политэмигрантов сильно усложнилась. Здесь Европа могла бы принять решительные меры, но этого не происходит.

Я также рассказывал об ужасающем положении политзаключенных внутри Беларуси.

Андрей Санников и Андерсон Фог Расмуссен

— Что можно сказать о конкретных результатах этих встреч для Беларуси и белорусов?

— Для меня, безусловно, результатом является общение с представителями разных стран, с которыми, в частности, удалось обсудить тему третьего уровня репрессий. Тысячи людей за границей сегодня оказываются фактически бесправными. Это противоречит законам и принципам самого Евросоюза. Об этом надо говорить и требовать принятия мер.

— Какие вопросы сегодня наиболее остро стоят перед белорусами и нашей страной? Что можно делать, чтобы эти проблемы решались на международном уровне?

— Тема Украины и, естественно, война в Украине — это самый острый вопрос сегодня. На саммите было много украинцев, с которыми я тоже пообщался.

Европейцы, по крайней мере те, кто выступал, пришли к выводу, что у них вроде бы созрело понимание важности полноценной помощи Украине. Но я бы не стал торопиться с выводами, потому что слышу это уже не первый раз.

Очень важен и остро стоит вопрос о белорусских политзаключенных, которых немного выпускают, но еще больше сажают. И что дальше делать? Какими способами можно ускорить освобождение политзаключенных и добиться того, чтобы репрессии прекратились? Это самые главные вопросы для нас.

