16 мая 2026, суббота, 8:58
Дроны долетели до Ставропольского края и Татарстана

  • 16.05.2026, 8:15
Поражены несколько российских заводов.

В ночь на 16 мая ударные беспилотники атаковали Ставропольский край РФ, где поразили химический комбинат «Азот» в Невинномысске.

На месте удара вспыхнул пожар, сообщил мониторинговый телеграм-канал «Exilenova+».

«В городе Невинномысск, Ставропольский край, был атакован химический завод «Невинномысский Азот»; на видео, опубликованном местными жителями, видно пожар на объекте», — говорится в сообщении.

Губерантор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что дроны действительно атаковали Невинномысск, однако отрицал поражение предприятия.

«Наши силы ПВО отразили налет вражеских БПЛА вблизи Невинномысска. На земле нет пострадавших и разрушений. Спасибо защитникам нашего неба. Режим беспилотной опасности в Ставрополье продолжает действовать. Будьте бдительны и осторожны», — написал Владимиров.

Кроме того, мониторы сообщили о пожаре в Татарстане, где загорелось ООО «Предприятие электрических сетей».

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удары по Татарстану и Ставропольскому краю.

