Зубров из Беловежской пущи привезли в Россию 16.05.2026, 5:33

На новое место жительство отравили одного самца и пять самок.

Шесть зубров из Беловежской пущи доставлены в Башкортостан (Россия). Животные будут содержаться в природном парке «Мурадымовское ущелье» в Кугарчинском районе, сообщили в пресс-службе национального парка.

В новую среду обитания отправили одного самца и пять самок, при этом две из них, как ожидается, вскоре принесут потомство.

Проект по восстановлению популяции зубров в Башкортостане реализуется с 2023 года. Тогда в регион уже завезли 18 особей из Беловежской пущи. Животные успешно адаптировались и дали потомство — восемь детёнышей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com