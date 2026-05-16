Зубров из Беловежской пущи привезли в Россию
- 16.05.2026, 5:33
Шесть зубров из Беловежской пущи доставлены в Башкортостан (Россия). Животные будут содержаться в природном парке «Мурадымовское ущелье» в Кугарчинском районе, сообщили в пресс-службе национального парка.
В новую среду обитания отправили одного самца и пять самок, при этом две из них, как ожидается, вскоре принесут потомство.
Проект по восстановлению популяции зубров в Башкортостане реализуется с 2023 года. Тогда в регион уже завезли 18 особей из Беловежской пущи. Животные успешно адаптировались и дали потомство — восемь детёнышей.