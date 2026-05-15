16 мая 2026, суббота, 0:13
14 ученых и колония пингвинов стали частью военной стратегии Украины

  • 15.05.2026, 23:25
Как живет украинская станция в Антарктиде.

Украина продолжает обеспечивать работу антарктической станции «Академик Вернадский» даже во время войны с Россией, рассматривая свое присутствие в Антарктиде как элемент геополитической стратегии и защиты национальных интересов. Об этом сообщает Politico в публикации от 8 мая.

Станция расположена почти в 16 тысячах километров от Киева, на Антарктическом полуострове. Материал озаглавлен: «Самая странная линия фронта. Как мятно-зеленая исследовательская база, 14 ученых и колония субантарктических пингвинов стали частью военной стратегии Украины».

В настоящее время на станции работает украинская научная группа во главе с метеорологом Анжеликой Ганчук. По ее словам, даже кратковременная остановка работы базы — хотя бы на год — могла бы привести к фактической утрате станции и ослаблению позиции Украины в системе управления Антарктидой.

В феврале Киев утвердил новую полярную стратегию, назвав присутствие в Антарктике «платформой для защиты национальных интересов». Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что участие страны в антарктических проектах усиливает международные позиции Киева и помогает противодействовать политике России.

Украинская сторона рассматривает антарктическую программу не только как научную деятельность, но и как часть глобального противостояния с Россией. Власти подчеркивают, что сохранение присутствия в регионе позволяет Украине участвовать в международных решениях и не уступать Москве стратегические позиции даже вдали от основного конфликта.

После начала полномасштабной войны, как отмечает Politico, усилилась политизация работы в рамках Антарктического договора. По данным издания, западные страны в целом поддерживают Украину, тогда как Россия и Китай регулярно блокируют экологические инициативы. Также сообщается, что администрация президента США Дональда Трампа фактически прекратила участие в неформальной группе поддержки Украины в антарктических обсуждениях.

