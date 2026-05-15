Сегодня — день рождения культового белорусского художника Алеся Родина 15.05.2026, 22:18

Алесь Родин

Ему могло исполниться 79 лет.

Алесь Родин родился 15 мая 1947 в Барановичах. Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (отделение дизайна и живописи).

Родин один из ярчайших представителей белорусского авангарда, работал в сферах экспериментальной живописи и перфоманса.

Более десяти лет оставался резидентом берлинского Дома художников Tacheles, где выставлялись его работы. Также был одним из организаторов фестиваля «Дах», проходившего в Минске.

Алеся Родина не стало 19 декабря 2022 года.

