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«Лукашенко — это всего лишь мелкий деятель эпохи Родина»

  • 20.12.2022, 12:27
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«Лукашенко — это всего лишь мелкий деятель эпохи Родина»
Алесь Родин

Белорусский художник, которым восхищались в Берлине.

19 декабря не стало культового белорусского художника Алеся Родина. Сайт Charter97.org вспоминает великого белоруса вместе с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко.

— Вы были знакомы с Алесем Родиным. Расскажите, каким он был человеком?

— Мне посчастливилось знать Алеся еще с 1984 года. Это действительно необычный человек, но самое главное — яркий художник. Это гений.

Его мало знает большинство белорусов, но я могу прогнозировать, что когда-нибудь значение его творчества, масштаб его личности в творчестве, будут оценены по-настоящему. И в будущем будут говорить, что Лукашенко — это всего лишь мелкий деятель эпохи Родина.

При всем при этом Алесь Родин был очень скромным человеком, очень доброжелательным. Он не перед всеми, конечно, открывался, но я не слышал, чтобы он о ком-то вообще мог сказать плохо.

Алесь был человеком, отданным своему делу. Он не был таким классическим художником, о которых есть стереотипы в фильмах, книгах, что это якобы общительные люди.

Алесь был закрытым, он вообще очень не любил продавать свои работы, неохотно их дарил. Говорил: «Как я могу расставаться со своими детьми?»

Он был трудоголиком и полностью отдавался своему делу. Алесь говорил, что неважно, как его работы будут продаваться, это его никогда не интересовало. Для него было важно, чтобы на профессиональном уровне его признали. И, к счастью, у него были выставки во многих европейских странах. Его признавали на выставках в Париже, в Голландии, в выставочном центре альтернативного искусства «Тахелес» в Берлине. Там Алесь был главной звездой на протяжении 15 лет.

Алесь Родин

— Алесь Родин сделал очень многое и для белорусской культуры. Чего только стоят его выставка, посвященная Тадеушу Рейтану.

— Как и любой великий художник он был очень национален в своем творчеств и, конечно же, он был визионером. Многие годы мы общались достаточно тесно и я ему говорил: «Саша, вот смотри, сейчас же перестройка, уже изменения, коммунизм разрушен. Почему в твоих работах только темные тона? Почему многие говорят, что у тебя мрачные картины? Художник же тоже может влиять на окружающий мир.Тогда и у нас жизнь изменится».

А он мне многие годы говорил: «Я не вижу. Вижу вокруг только такой мир». Я говорю: «Слушай, но художник тоже влияет на мир, особенно художник такого масштаба. Начни и ты видеть вокруг себя светлое, тогда мир изменится». Он мне как-то позвонил и говорит: «Змитер, приглашаю на выставку, будет выставка в Минске, все как ты хотел, светлые тона, приглашаю тебя и Андрея Санникова».

Мы пришли на эту выставку и она действительно была в таких светлых тонах, позитивных, в очень светлом зале. Только она называлась «Мосты Парижа». В Париже Родин видел этот свет, а находясь в Беларуси он видел по-другому.

И я понимал всегда, что Алесь — визионер. Когда прочитал книгу Даниила Андреева «Роза Мира», мистическая такая книга, я понял, что Даниил Андреев видел мир похоже, как наш Алесь Родин. И я Алесю подарил эту книгу.

Знаю, что Алесь также дружил с нашим известным, очень глубоким поэтом Алесем Рязановым. И это были белорусские визионеры, один в поэзии, другой — в изобразительном искусстве.

Когда Родин вместе с коллегами организовал выставки про известного белорусского шляхтича Тадеуша Рейтана, меня это очень удивило. Мы знаем, что Рейтан в той страшной ситуации захвата нашей общей страны, первой Речи Посполитой, выступил против, лег в дверях Сейма, который должен был утвердить последний раздел страны. Этот его протест вошел в историю.

Тогда я понял, что пришло время и друзьям сказал, что если Родин проводит выставки, где изображает Рейтана самураем, значит общество дозрело и появятся герои, таких самураев станет больше.

Алесь Родин в своем творческом мире предвидел этих людей и действительно так и случилось. Потом у нас произошли события в 2017 году, протесты в Беларуси, столетие БНР и, конечно, 2020 год. Это было увидено нашим великим современником и таким образом Алесь готовил эти изменения в стране, которые, уверен, все равно наступят. Через такой мрачный период, через кризис, но неизбежно будут.

Алесь Родин

— Как так получилось, что Алесь Родин неизвестен в Беларуси, при этом в Европе у него есть целая армия поклонников?

— Это человек очень сложной личной судьбы. И когда я с ним познакомился в 1984 году благодаря его супруге, его другу, его соратнику в творчестве, Людмиле Кальмаевой , известной белорусской художнице, Саша тогда был очень закрытым человеком, я бы сказал — нелюдимым.

Людмила Кальмаева

Относительно недавно я спорил с одним немецким знакомым, который говорил: «Родин — это не творчество, это совсем не искусство». Я с ним спорил и вспомнил, что где-то в нулевых годах, в Дворце искусства была выставка под названием «Безумие творчества». Огромные помещения «Палаца мастацтв» были отданы под выставку. И тогда на эту выставку стекались тысячи и тысячи людей со всего Минска, а потом — и Беларуси. Приезжали из соседних стран: из Украины, из России. Потому что это было что-то весьма необычное.

Искусство — это как минимум такой энергетический вихрь, энергетические воронки. Была вот такая сильная реакция в обществе, когда при практически нулевой рекламе, даже нулевой информации в медиа, люди сами говорили друг другу, что это была выставка такого масштаба.

Художник не принадлежит одной нации, художник не принадлежит одному времени. И, возможно, его появление в конкретном месте и в определенную эпоху, дает толчок людям на сотни лет, чтобы оценивать масштаб личности, творчества, его влиянии на социум. Очень часто замечают человека, когда его нет с нами.

Хотел сказать, сегодня для меня печальный день вдвойне, потому что узнал именно сегодня, что в этом году умерла и Людмила Кальмаева, которая нас познакомила с Алесем. Два человека, которые оказали большое влияние на мою жизнь, на мою семью. Они были у меня на свадьбе много лет назад и даже сделали такой интересный подарок: подарочная шкатулка для молодоженов. Она до сих пор с нами и мы знаем, что это подарок близких друзей.

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