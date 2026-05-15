16 мая 2026, суббота, 0:14
Создатель «Властелина колец» удивил заявлением об ИИ

  • 15.05.2026, 23:55
Питер Джексон считает, что Голлум тоже заслуживает наград.

Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон неожиданно поддержал использование искусственного интеллекта в кино и заявил, что современные споры вокруг ИИ мешают признанию актеров, которые работают в сфере оцифровки движений, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

На мастер-классе в Каннах Джексон рассказал, что не видит проблемы в применении ИИ для спецэффектов, если соблюдаются права актеров.

«Для меня это просто еще один спецэффект», — отметил режиссер.

При этом он подчеркнул, что главная опасность возникает тогда, когда внешность актеров используют без их разрешения.

Особенно Джексона задевает то, что из-за дискуссий вокруг технологий Энди Серкис так и не получил крупные награды за роль Голлума.

«Это несправедливо. Его игра была на сто процентов человеческой, а не созданной ИИ», — заявил режиссер.

Джексон также объяснил, почему отказался лично снимать новый фильм «Охота на Голлума». По его словам, лучшим кандидатом оказался сам Серкис, который не только сыграет Голлума, но и выступит режиссером картины.

«Фильм посвящен психологии и зависимости Голлума. Энди знает этого персонажа лучше всех», — сказал Джексон.

Во время церемонии открытия Каннского фестиваля режиссер получил почетную «Золотую пальмовую ветвь». Награду ему вручил Элайджа Вуд, сыгравший Фродо, назвав Джексона человеком, который «изменил кино навсегда».

