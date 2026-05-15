Мадьяр убрал ограждение возле бывшей резиденции премьера Венгрии 1 15.05.2026, 23:41

Виктор Орбан проживал там с 2019 года.

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр убрал ограждение перед Кармелитским дворцом – бывшей резиденцией премьер-министра в историческом центре Буды.

Об этом пишет «Европейская правда».

В пятницу утром Петер Мадьяр с помощью министра транспорта Давида Витези начал демонтаж ограждения, которое годами удерживало журналистов и заинтересованных лиц подальше от офиса премьера.

Затем он объявил, что отдал приказ о полном снятии преграды, установленной еще в 2021 году. Тем временем туристы, которые находились в этом районе, внимательно следили за событиями.

В прямом эфире Мадьяр объявил, что отныне здание будет открыто для посетителей. Виктор Орбан проживал там с 2019 года.

Здание, которое Орбан выбрал своей штаб-квартирой, новый премьер-министр назвал символом изоляции от народа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com