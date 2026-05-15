16 мая 2026, суббота, 0:13
Мадьяр убрал ограждение возле бывшей резиденции премьера Венгрии

  • 15.05.2026, 23:41
Виктор Орбан проживал там с 2019 года.

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр убрал ограждение перед Кармелитским дворцом – бывшей резиденцией премьер-министра в историческом центре Буды.

Об этом пишет «Европейская правда».

В пятницу утром Петер Мадьяр с помощью министра транспорта Давида Витези начал демонтаж ограждения, которое годами удерживало журналистов и заинтересованных лиц подальше от офиса премьера.

Затем он объявил, что отдал приказ о полном снятии преграды, установленной еще в 2021 году. Тем временем туристы, которые находились в этом районе, внимательно следили за событиями.

В прямом эфире Мадьяр объявил, что отныне здание будет открыто для посетителей.

Здание, которое Орбан выбрал своей штаб-квартирой, новый премьер-министр назвал символом изоляции от народа.

