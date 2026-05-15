15 мая 2026, пятница, 18:01
Черноморский флот РФ закончился

  • Алексей Копытько
  • 15.05.2026, 17:11
  • 1,486
В Севастополе уже не знают, как праздновать день утонувшего флота.

13 мая же отмечается День Черноморского флота ВМФ РФ. В Севастополе и Новороссийске традиционно проходили масштабные торжества. Но в этом году на севастопольских ресурсах я даже не сразу нашел новости о великом празднике. Утром украдкой запостил поздравление местный гауляйтер Развозжаев (а потом забил ленту газификацией, развитием виноделия и др. коммунальщиной), его вяло процитировали.

Вчера в Доме офицеров ЧФ прошел утренник для взрослых, который назвали «балом». И, собственно, все из заметного. Даже под постом гауляйтера есть глумливые комментарии об особой мощи флагмана флота — крейсера «Москва».

Анализ российских медиа показывает, что день ЧФ РФ активнее отмечают на Урале, в Сибири (в Красноярске душевные поздравления собрали), частично в Москве, чем на Черном море.

Видимо, что-то случилось.

Алексей Копытько, Facebook

