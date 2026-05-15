15 мая 2026, пятница, 18:01
  15.05.2026, 17:17
Китайский астронавт рассказал о таинственном звуке в космосе
Ян Ливэй

Инженеры так и не смогли объяснить, что произошло во время миссии.

Первый китайский космонавт (или тайконавт) сообщил о звуке, который он услышал во время своей исторической миссии и который поставил ученых в тупик. До сих пор неизвестно, что слышал Ян Ливэй.

Тайконавт Ян Ливэй стартовал на борту космического корабля «Шэньчжоу-5» в 2003 году. И первый в истории китайский астронавт вернулся на Землю с интригующей историей про загадочный стук, пишет Express.

Во время своей 21-часовой миссии он 14 раз облетел Землю, прежде чем благополучно приземлиться в Монголии.

Однако во время своего космического путешествия Ян услышал нечто совершенно невероятное: резкий, постоянно повторяющийся «стук». Он осмотрел капсулу, посмотрел в иллюминатор и изучил панели, но не смог определить источник звука, хотя он не прекращался.

Он утверждал, что звук исходит не изнутри капсулы, а снаружи, из вакуума космического пространства, где, теоретически, звук вообще не должен распространяться.

Позже Ян рассказал журналистам: «Звук был похож на удар по корпусу, словно кто-то бил по железному ведру деревянным молотком».

Он сохранил спокойствие и продолжил свою миссию, стараясь не обращать на стук внимание.

Вернувшись на Землю, инженеры осмотрели аппарат в поисках подсказок, но не нашли ничего, что могло бы объяснить шум.

Однако странный звук слышал не только Ян. Позже китайские СМИ сообщали, что экипажи в более поздних миссиях, включая полеты в 2005 и 2008 годах, также зафиксировали тот же самый фантомный стук. Перед запуском Ян даже предупредил новичков, посоветовав им не пугаться, если им покажется, что космос стучит в дверь.

В качестве возможных объяснений предлагалось столкновение мельчайших микрочастиц с корпусом без видимых следов. Хотя это и казалось правдоподобным, никаких доказательств во время миссии Яна обнаружено не было.

В числе других теорий назывались термические трещины, возникающие из-за резких перепадов температуры каждые 90 минут на орбите, а также структурные или механические вибрации, вызванные системами давления, клапанами, маховиками или двигателями управления ориентацией.

Более новые китайские космические аппараты оснащены дополнительными датчиками, и каждый необычный писк и дрожь записываются. Но до тех пор, пока данные не дадут окончательный ответ, «тук-тук» Яна остается одной из самых интригующих неразгаданных загадок космических полетов.

