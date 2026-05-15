Лукашенко на встрече с близким к Трампу пастором проговорился о ликвидации протестантских общин
- 15.05.2026, 18:04
Ранее власти скрывали эту цифру.
Во время приезда в Беларусь известного проповедника из США Франклина Грэма, который 16-17 мая выступит на «Фестивале надежды» в Минске, выяснилось, сколько протестантских общин было ликвидировано в Беларуси при перерегистрации.
Напомним, официально до сих пор не сообщалось о том, какими итогами завершилась кампания по перерегистрации религиозных организаций.
«Секрет» выдал сам Александр Лукашенко, который, встречаясь с Грэмом, близким к президенту США Дональду Трампу пастором, заявил:
«В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено», — сказал диктатор.
Очевидно, он озвучил данные, подготовленные аппаратом Уполномоченного по делам религий и национальностей.
(«Христианская визия»https://t.me/christianvision/5096) подсчитала: до начала перерегистрации, по информации на сайте Уполномоченного, в Беларуси числилась 931 община всех протестантских направлений. Если данные, которые привел Лукашенко, полные, выходит, что ликвидирована была 81 организация.
Также до перерегистрации в Беларуси была 21 миссия протестантов, значит, одна из них сейчас закрыта. Количество учебных заведений не изменилось.