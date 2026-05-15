WP: В Украину вернулся оптимизм 15.05.2026, 18:52

ВСУ обыграли россиян с помощью нестандартной тактики боя.

Один из ключевых ресурсов военного времени — оптимизм — в последние недели заметно укрепился в Украине. Как сообщает The Washington Times, украинским силам удалось остановить весеннее наступление России, несмотря на численное превосходство противника. Этого удалось добиться благодаря использованию современных вооружений и нестандартной тактике ведения боя.

«Ситуация немного улучшилась», — рассказал оператор беспилотника 423-го отдельного батальона БПЛА Украины Игорь. По его словам, линия фронта по-прежнему остается напряженной, однако уже не выглядит столь однозначной, как во время наиболее тяжелых месяцев зимней кампании.

Изменения заметны и в самой структуре поля боя. Если раньше фронт представлял собой в основном цепь окопов и оборонительных рубежей, то теперь вокруг него сформировалась так называемая «зона уничтожения». Как пояснил генеральный директор украинского оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк, ее глубина ранее оценивалась примерно в 20 километров. На этой территории применение техники становится крайне затруднительным из-за массового использования дронов.

По словам Гриценюка, эта зона продолжает расширяться благодаря активному применению Украиной беспилотников средней дальности, позволяющих наносить точные удары глубоко в тыл противника.

Именно расширение этой «зоны смерти», отмечает издание, стало основой нового осторожного оптимизма украинских военных. Хотя российская армия сохраняет инициативу на ряде участков и продолжает активно использовать живую силу, беспилотники и артиллерию, ее атаки все чаще срываются или уничтожаются еще до выхода на украинские позиции.

На юге Запорожской области российские подразделения ведут разведку в районе Гуляйполя — разрушенного города, который украинское командование считает одним из вероятных направлений удара в сторону Запорожья.

«Они хотят перерезать путь к Запорожью. Для них Гуляйполе — это прямой маршрут», — отметил командир 423-го отдельного батальона беспилотников ВСУ Виталий Герсак.

По его словам, российские силы стараются использовать густую весеннюю растительность для скрытого продвижения через лесополосы, передвигаясь пешком, на мотоциклах и квадроциклах.

Однако украинские подразделения беспилотников заранее подготовились к таким атакам и способны оперативно обнаруживать и уничтожать цели.

Еще одной горячей точкой остается Константиновка в Донецкой области — разрушенный промышленный город, который продолжает испытывать серьезное давление со стороны российских войск.

