Правитель Зимбабве перевез золото страны в Беларусь? 1 15.05.2026, 19:10

СМИ пишут, что Мнангагва зачастил к Лукашенко.

Правитель Зимбабве Эммерсон Мнангагва поздно вечером в среду покинул страну и отправился с необъявленным визитом в Беларусь. По данным источников, поездка прошла в необычно закрытом формате — без традиционной публичной церемонии проводов, которая обычно сопровождает зарубежные поездки главы государства. Сегодня, 15 мая, белорусские СМИ показали встречу Мнангагва с Лукашенко.

Его отсутствие стало особенно заметным в четверг вечером, когда вице-правитель Кембо Мохади представлял Мнангагву на прощальном ужине в честь уходящего в отставку председателя Верховного суда Люка Малабы.

Официальные власти не объяснили цель поездки Мнангагвы, а пресс-секретарь правителя Джордж Чарамба, как сообщается, не ответил на запросы журналистов.

В то же время высокопоставленный источник в правительстве, на которого ссылается издание ZimLive, утверждает, что правитель и ранее совершал подобные малозаметные визиты в Беларусь, часто вылетая поздно ночью и возвращаясь через несколько дней без лишней огласки.

Местные оппозиционеры пишут, что Мнангагва мог перевезти в Беларусь золото Зимбабве.

Мнангагва поддерживает тесные отношения с правителем Беларуси Александром Лукашенко, а в последние годы обе страны активно укрепляют политическое и экономическое сотрудничество.

Необъясненная поездка произошла в политически чувствительный момент — парламент Зимбабве готовится к обсуждению спорного законопроекта о третьей поправке к Конституции.

Согласно предложениям, действующий и, по Конституции, последний срок правления Мнангагвы может быть продлен с 2028 до 2030 года. Также предлагается увеличить срок полномочий парламента на два года.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com