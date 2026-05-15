В магазинах появилась белорусская клубника 1 15.05.2026, 19:43

1,672

Цены вас удивят.

В одном из столичных супермаркетов появилась белорусская клубника. Ягоды продаются в небольших упаковках, пишет tochka.by.

Так, упаковка весом 250 граммов стоит 13,48 белорусских рублей, что составляет 53,92 рубля за килограмм.

Также в продаже есть более доступный вариант от другого производителя. Такая же упаковка стоит 10,78 белорусских рублей, или 43,12 рубля за килограмм.

Примечательно, что раньше на полках магазинов в основном была представлена клубника из Греции и Египта, а теперь появилась и отечественная продукция.

Ожидается, что в ближайшее время цена на ягоду начнет постепенно снижаться с началом клубничного сезона, однако до этого придется еще немного подождать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com