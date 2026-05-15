В магазинах появилась белорусская клубника

В магазинах появилась белорусская клубника1
- 15.05.2026, 19:43
Цены вас удивят.
В одном из столичных супермаркетов появилась белорусская клубника. Ягоды продаются в небольших упаковках, пишет tochka.by.
Так, упаковка весом 250 граммов стоит 13,48 белорусских рублей, что составляет 53,92 рубля за килограмм.
Также в продаже есть более доступный вариант от другого производителя. Такая же упаковка стоит 10,78 белорусских рублей, или 43,12 рубля за килограмм.
Примечательно, что раньше на полках магазинов в основном была представлена клубника из Греции и Египта, а теперь появилась и отечественная продукция.
Ожидается, что в ближайшее время цена на ягоду начнет постепенно снижаться с началом клубничного сезона, однако до этого придется еще немного подождать.