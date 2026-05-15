закрыть
15 мая 2026, пятница, 21:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В магазинах появилась белорусская клубника

1
  • 15.05.2026, 19:43
  • 1,672
В магазинах появилась белорусская клубника

Цены вас удивят.

В одном из столичных супермаркетов появилась белорусская клубника. Ягоды продаются в небольших упаковках, пишет tochka.by.

Так, упаковка весом 250 граммов стоит 13,48 белорусских рублей, что составляет 53,92 рубля за килограмм.

Также в продаже есть более доступный вариант от другого производителя. Такая же упаковка стоит 10,78 белорусских рублей, или 43,12 рубля за килограмм.

Примечательно, что раньше на полках магазинов в основном была представлена клубника из Греции и Египта, а теперь появилась и отечественная продукция.

Ожидается, что в ближайшее время цена на ягоду начнет постепенно снижаться с началом клубничного сезона, однако до этого придется еще немного подождать.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина