15 мая 2026, пятница, 21:13
Какие б/у авто белорусы ввозят из-за границы

  15.05.2026, 20:34
Наибольшей популярностью у покупателей пользуются кроссоверы и внедорожники.

За первые четыре месяца 2026 года белорусы ввезли в страну около 38 тысяч подержанных автомобилей. О том, какие модели и классы сегодня пользуются наибольшим спросом, рассказали в Белорусской автомобильной ассоциации.

Статистика показывает, что тренд на самостоятельный импорт автомобилей с пробегом продолжает набирать обороты. Для сравнения: за тот же период официальные дилеры и юридические лица реализовали лишь около 20 тысяч машин.

Средний возраст ввезенных автомобилей составил чуть больше шести лет.

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются кроссоверы и внедорожники. Интерес к седанам, хетчбэкам и универсалам заметно снижается — таких машин ввезли примерно вдвое меньше.

Среди наиболее востребованных сегментов лидируют компактные кроссоверы класса SUV-C, которые заняли 28% рынка. На втором месте — среднеразмерные кроссоверы SUV-D с долей 17%. Замыкают тройку автомобили C-класса — традиционные легковые модели гольф-класса, на которые пришлось 12% ввоза.

Самым популярным автомобилем среди белорусов стал компактный американский кроссовер Chevrolet Equinox — в страну ввезли около 2,4 тысячи таких машин. Далее следуют GMC Terrain и Peugeot 5008, показатели которых составили примерно по тысяче единиц.

Среди автомобилей с классическим кузовом безоговорочным лидером стал французский Renault Megane — его ввезли 840 раз.

Что касается цветовых предпочтений, белорусские автомобилисты остаются верны классике. Каждый третий автомобиль оказался серым, каждый четвертый — черным. Третье место занял белый цвет, на который пришлось 19% всех ввезенных машин.

Эксперты отмечают, что основу частного импорта сегодня составляет подержанный транспорт среднего возраста, который сочетает относительно доступную цену и современный уровень оснащения.

