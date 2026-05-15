Опубликованы резонансные результаты опроса прокремлевских социологов 3 15.05.2026, 20:24

1,452

Украинские удары по РФ начали беспокоить россиян больше, чем война.

Украинские дальнобойные удары и обстрелы впервые с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину стали беспокоить россиян больше, чем ситуация на фронте.

На соответствующий опрос, который провел фонд Общественное мнение, сотрудничающий с Кремлем, 15 мая обратило внимание издание «Агентство. Новости».

Сообщается, что 18% россиян во время опроса 1−3 мая назвали «украинские обстрелы» важнейшей для них темой прошлой недели. В то же время войну РФ против Украины основной назвали 16% респондентов.

Как заявил доктор социологических наук Владимир Звоновский, ответ«обстрелы российских территорий» впервые за все время войны РФ против в Украине превышает ответ «Война в целом». Он также опубликовал соответствующий график и диаграмму.

Тема обстрелов со стороны Украины начала интересовать россиян на второй год войны, после того, как дроны стали сначала долетать до Белгорода, а затем и до Москвы. В июле 2023 года это считали главной темой от 3 до 8% опрошенных. После массированного обстрела Белгорода в январе 2024 года темой интересовались 7% россиян.

На фоне коллапса в московских аэропортах в начале июля 2025 года главной темой обстрелы называли уже 8% россиян.

К февралю 2026 года этот показатель снизился до 2%, после чего снова начал расти. В середине апреля обстрелы считали главной темой уже 6% россиян. А к концу апреля показатель взлетел до 15% против 17% (тех, кто интересовался войной против Украины).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com