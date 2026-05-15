Опубликованы резонансные результаты опроса прокремлевских социологов

Опубликованы резонансные результаты опроса прокремлевских социологов3
- 15.05.2026, 20:24
- 1,452
Украинские удары по РФ начали беспокоить россиян больше, чем война.
Украинские дальнобойные удары и обстрелы впервые с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину стали беспокоить россиян больше, чем ситуация на фронте.
На соответствующий опрос, который провел фонд Общественное мнение, сотрудничающий с Кремлем, 15 мая обратило внимание издание «Агентство. Новости».
Сообщается, что 18% россиян во время опроса 1−3 мая назвали «украинские обстрелы» важнейшей для них темой прошлой недели. В то же время войну РФ против Украины основной назвали 16% респондентов.
Как заявил доктор социологических наук Владимир Звоновский, ответ«обстрелы российских территорий» впервые за все время войны РФ против в Украине превышает ответ «Война в целом». Он также опубликовал соответствующий график и диаграмму.
Тема обстрелов со стороны Украины начала интересовать россиян на второй год войны, после того, как дроны стали сначала долетать до Белгорода, а затем и до Москвы. В июле 2023 года это считали главной темой от 3 до 8% опрошенных. После массированного обстрела Белгорода в январе 2024 года темой интересовались 7% россиян.
На фоне коллапса в московских аэропортах в начале июля 2025 года главной темой обстрелы называли уже 8% россиян.
К февралю 2026 года этот показатель снизился до 2%, после чего снова начал расти. В середине апреля обстрелы считали главной темой уже 6% россиян. А к концу апреля показатель взлетел до 15% против 17% (тех, кто интересовался войной против Украины).