15 мая 2026, пятница, 21:13
Опубликованы резонансные результаты опроса прокремлевских социологов

  15.05.2026, 20:24
Украинские удары по РФ начали беспокоить россиян больше, чем война.

Украинские дальнобойные удары и обстрелы впервые с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину стали беспокоить россиян больше, чем ситуация на фронте.

На соответствующий опрос, который провел фонд Общественное мнение, сотрудничающий с Кремлем, 15 мая обратило внимание издание «Агентство. Новости».

Сообщается, что 18% россиян во время опроса 1−3 мая назвали «украинские обстрелы» важнейшей для них темой прошлой недели. В то же время войну РФ против Украины основной назвали 16% респондентов.

Как заявил доктор социологических наук Владимир Звоновский, ответ«обстрелы российских территорий» впервые за все время войны РФ против в Украине превышает ответ «Война в целом». Он также опубликовал соответствующий график и диаграмму.

Тема обстрелов со стороны Украины начала интересовать россиян на второй год войны, после того, как дроны стали сначала долетать до Белгорода, а затем и до Москвы. В июле 2023 года это считали главной темой от 3 до 8% опрошенных. После массированного обстрела Белгорода в январе 2024 года темой интересовались 7% россиян.

На фоне коллапса в московских аэропортах в начале июля 2025 года главной темой обстрелы называли уже 8% россиян.

К февралю 2026 года этот показатель снизился до 2%, после чего снова начал расти. В середине апреля обстрелы считали главной темой уже 6% россиян. А к концу апреля показатель взлетел до 15% против 17% (тех, кто интересовался войной против Украины).

