Японцы стали использовать роботов-волков
- 15.05.2026, 21:25
Их делают вручную.
Японские изобретатели создали робота модели Monster Wolf (волк-монстр) для борьбы с разнообразными сельскохозяйственными вредителями. «Зверь» обладает светодиодными красными глазами, острыми клыками и пушистой шерстью. Вероятно, своим внешним видом он может напугать и некоторых людей, пишет «Нож».
Изобретение понадобилось людям из-за ежегодного роста случаев нападений хищников. Судя по всему, из-за стремительной урбанизации медведи теряют свою естественную среду обитания и вынуждены искать пищу в селах и городах. По словам специалистов, нередко жертвами хищников становятся пенсионеры преклонного, которым не удается вовремя заметить медведя и скрыться.
Производители робоволков не рассчитывали на крупную прибыль, но их разработка оказалась востребованной. Японцы отдают за одного «охранника» около 4 тыс. долларов (292,5 тыс. рублей по актуальному курсу). Последние модели роботов стали оснащать аккумулятором, солнечными батареями и датчиками обнаружения.
«Мы делаем их вручную. Сейчас мы не успеваем их производить и просим наших клиентов подождать два-три месяца», — заявил один из изобретателей.