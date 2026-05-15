закрыть
15 мая 2026, пятница, 22:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Японцы стали использовать роботов-волков

  • 15.05.2026, 21:25
Японцы стали использовать роботов-волков

Их делают вручную.

Японские изобретатели создали робота модели Monster Wolf (волк-монстр) для борьбы с разнообразными сельскохозяйственными вредителями. «Зверь» обладает светодиодными красными глазами, острыми клыками и пушистой шерстью. Вероятно, своим внешним видом он может напугать и некоторых людей, пишет «Нож».

Изобретение понадобилось людям из-за ежегодного роста случаев нападений хищников. Судя по всему, из-за стремительной урбанизации медведи теряют свою естественную среду обитания и вынуждены искать пищу в селах и городах. По словам специалистов, нередко жертвами хищников становятся пенсионеры преклонного, которым не удается вовремя заметить медведя и скрыться.

Производители робоволков не рассчитывали на крупную прибыль, но их разработка оказалась востребованной. Японцы отдают за одного «охранника» около 4 тыс. долларов (292,5 тыс. рублей по актуальному курсу). Последние модели роботов стали оснащать аккумулятором, солнечными батареями и датчиками обнаружения.

«Мы делаем их вручную. Сейчас мы не успеваем их производить и просим наших клиентов подождать два-три месяца», — заявил один из изобретателей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина