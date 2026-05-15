Мерц резко высказался о современных США

Мерц резко высказался о современных США1
- 15.05.2026, 21:58
Канцлер Германии призвал немцев оставаться в своей стране.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «не советовал бы» своим детям получать образование в США и тем более оставаться там жить. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его выступление во время встречи с молодежью.
В ходе общения с участниками католического съезда в Вюрцбурге глава немецкого правительства призвал молодых людей с большим оптимизмом смотреть на перспективы собственной страны.
«Я твердо убежден, что в мире мало стран, которые дают такие хорошие возможности, особенно молодежи, как Германия. Я бы не рекомендовал своим детям сегодня ехать в США учиться и работать только потому, что там внезапно сформировался определенный социальный климат», — сказал он.
Мерц также отметил, что в США люди с хорошим образованием «сталкиваются с серьезными трудностями при поиске работы».
«Я большой поклонник Америки. Но мое восхищение сейчас не растет», — добавил канцлер.
По оценке Reuters, эти заявления отражают растущую напряженность в отношениях между США и Европой в период президентства Дональда Трампа, в том числе из-за разногласий по вопросам торговли, войны в Украине и ситуации вокруг Ирана.