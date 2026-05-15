Трамп и Си окончательно обнулили статус России 1 Владимир Пастухов

15.05.2026, 21:31

4,450

Фото: Getty Images

Для Путина есть плохая новость.

Больше всего встреча Трампа и Си напоминает мне встречу Горбачева и Рейгана в Рейкьявике. Ноль практического результата – и обозначение смены эпох.

Понятно, что мизансцена совершенно другая, прежде всего потому, что на эту встречу Трамп прибыл в слабой позиции. И не из-за Ирана (Иран лишь усугубил ситуацию), а потому, что Америка в целом демонстрирует нисходящий тренд, как когда-то СССР. А Китай, наоборот, восходит на свой геополитический Олимп.

Это было принюхивание, по итогам которого стороны приняли решение разойтись бортами. Никто не получил больше того, что имел до этого, но в выигрыше остался Китай. Косвенно произошла его легитимизация в качестве сверхдержавы. Теперь в мире два «равновеликих» центра силы и все остальные рядом.

Для Путина есть плохая новость: этой же встречей Трамп и Си окончательно обнулили статус России как государства первого ряда. Ей нет места за одним столом с «равновеликими».

Путин уже на полпути в Пекин, где председатель Си расскажет ему, как они договорились с Трампом править миром. И, конечно, пообещает свое покровительство (даст «крышу»). Но это совсем не тот театр, о котором мечтали кремлевские евразийцы…

Владимир Пастухов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com