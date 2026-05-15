Трамп и Си окончательно обнулили статус России1
- Владимир Пастухов
- 15.05.2026, 21:31
Больше всего встреча Трампа и Си напоминает мне встречу Горбачева и Рейгана в Рейкьявике. Ноль практического результата – и обозначение смены эпох.
Понятно, что мизансцена совершенно другая, прежде всего потому, что на эту встречу Трамп прибыл в слабой позиции. И не из-за Ирана (Иран лишь усугубил ситуацию), а потому, что Америка в целом демонстрирует нисходящий тренд, как когда-то СССР. А Китай, наоборот, восходит на свой геополитический Олимп.
Это было принюхивание, по итогам которого стороны приняли решение разойтись бортами. Никто не получил больше того, что имел до этого, но в выигрыше остался Китай. Косвенно произошла его легитимизация в качестве сверхдержавы. Теперь в мире два «равновеликих» центра силы и все остальные рядом.
Для Путина есть плохая новость: этой же встречей Трамп и Си окончательно обнулили статус России как государства первого ряда. Ей нет места за одним столом с «равновеликими».
Путин уже на полпути в Пекин, где председатель Си расскажет ему, как они договорились с Трампом править миром. И, конечно, пообещает свое покровительство (даст «крышу»). Но это совсем не тот театр, о котором мечтали кремлевские евразийцы…
Владимир Пастухов, Telegram