закрыть
15 мая 2026, пятница, 22:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп и Си окончательно обнулили статус России

1
  • Владимир Пастухов
  • 15.05.2026, 21:31
  • 4,450
Трамп и Си окончательно обнулили статус России
Фото: Getty Images

Для Путина есть плохая новость.

Больше всего встреча Трампа и Си напоминает мне встречу Горбачева и Рейгана в Рейкьявике. Ноль практического результата – и обозначение смены эпох.

Понятно, что мизансцена совершенно другая, прежде всего потому, что на эту встречу Трамп прибыл в слабой позиции. И не из-за Ирана (Иран лишь усугубил ситуацию), а потому, что Америка в целом демонстрирует нисходящий тренд, как когда-то СССР. А Китай, наоборот, восходит на свой геополитический Олимп.

Это было принюхивание, по итогам которого стороны приняли решение разойтись бортами. Никто не получил больше того, что имел до этого, но в выигрыше остался Китай. Косвенно произошла его легитимизация в качестве сверхдержавы. Теперь в мире два «равновеликих» центра силы и все остальные рядом.

Для Путина есть плохая новость: этой же встречей Трамп и Си окончательно обнулили статус России как государства первого ряда. Ей нет места за одним столом с «равновеликими».

Путин уже на полпути в Пекин, где председатель Си расскажет ему, как они договорились с Трампом править миром. И, конечно, пообещает свое покровительство (даст «крышу»). Но это совсем не тот театр, о котором мечтали кремлевские евразийцы…

Владимир Пастухов, Telegram

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина