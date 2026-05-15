Белорусский футболист феерит в клубе из Дании 15.05.2026, 21:03

Владислав Морозов

Забил уже восьмой гол.

Белорусский форвард Владислав Морозов забил гол за «Колдинг» из второго дивизиона Дании, где играет на правах аренды.

«Колдинг» обыграл Лонгбю со счетом 1:3.

Форвард вышел на поле в стартовом составе и восстановил паритет незадолго до перерыва. Он был заменен на 80-й минуте, когда уже был установлен окончательный счет.

Это 8-й гол Морозова в 20 матчах нынешнего чемпионата Дании в Д2. Его команда занимает 6-е место в таблице.

