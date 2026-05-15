15 мая 2026, пятница, 21:13
В Рязани ввели режим ЧС после удара ВСУ по НПЗ и «нефтяного дождя»

2
  • 15.05.2026, 20:42
Аналогичные осадки ранее выпадали в Туапсе.

Режим чрезвычайной ситуации введён в Рязани — соответствующее решение приняла региональная комиссия под руководством губернатора Павла Малкова после ночной атаки беспилотников, в результате которой пострадал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а в городе выпал «нефтяной дождь». Как сообщает правительство региона, режим ЧС будет действовать с 15 мая до особого распоряжения. Руководителем работ по ликвидации последствий назначен первый зампред правительства Рязанской области Денис Боков. Ведомствам поручено выделить средства на аварийно-восстановительные работы, обеспечить выплаты пострадавшим и организовать помощь психологов, пишет The Moscow TImes.

В ночь на 15 мая украинские беспилотники атаковали принадлежащий «Роснефти» Рязанский НПЗ мощностью 17 млн тонн нефти в год. Завод выпускает автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырьё. После удара над предприятием поднялся густой чёрный дым, жители жаловались на запах гари. Малков в своём телеграм-канале также сообщил, что обломки сбитых дронов повредили два многоквартирных жилых дома. Погибли три человека, двенадцать пострадали. В Октябрьском районе Рязани «в целях безопасности» закрыли все школы и детские сады, а в городе отменили массовые мероприятия.

Местные жители вскоре сообщили о «нефтяном дожде» — на автомобилях, окнах и фасадах домов осели липкие чёрные пятна. Аналогичные осадки ранее выпадали в Туапсе после ударов по туапсинскому НПЗ и в Перми после атаки на станцию «Транснефти». Экологи и химики предупреждают: в смоге и «нефтяных дождях» содержатся полиароматические углеводороды (ПАУ), в том числе бензол — канцероген первого класса опасности.

