Беспилотники атаковали Москву

Беспилотники атаковали Москву6
- 13.05.2026, 10:27
Улицы усеяны обломками.
В России заявили о том, что Москва была атакована беспилотниками. По их данным, утром были сбиты два беспилотника, летевших на столицу РФ, передает «Фокус».
В то же время на месте падения беспилотников есть обломки. Об этом сообщил городской голова Москвы Сергей Собянин.
По его словам, специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падений обломков.
В то же время информации о пострадавших или последствиях атаки мэр не озвучил.