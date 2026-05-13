Беспилотники атаковали Москву 6 13.05.2026, 10:27

Улицы усеяны обломками.

В России заявили о том, что Москва была атакована беспилотниками. По их данным, утром были сбиты два беспилотника, летевших на столицу РФ, передает «Фокус».

В то же время на месте падения беспилотников есть обломки. Об этом сообщил городской голова Москвы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падений обломков.

В то же время информации о пострадавших или последствиях атаки мэр не озвучил.

